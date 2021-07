„Můj transfer z Hradce přišel tak nějak přirozeně. Věděl jsem, že mi končí smlouva v Hradci, přišel Covid-19, který zamíchal kartami ve sportu a najednou jsem byl v situaci, že jsem s agentem řešil, co dál po Hradci. Bavili jsme se i o zahraničí, ale v mojí situaci s dvěmi dětmi jsem se rozhodl, že chci zůstat v Čechách, nebo se vrátit zpět na Slovensko. Prioritně se tedy oslovovali a řešili kluby v těchto zemích. Když agent přišel s nabídkou z Kolína, tak jsem se velmi rychle rozhodl, protože Kolín má za sebou vynikající sezonu a nabídl mi smlouvu na víc let, což pro mě bylo důležitým faktorem,“ popsal námluvy Pavol Lošonský.

V loňské sezoně patřil mezi nejdůležitější hráče Královských sokolů, s nimiž postoupil do do play-off a vybojoval bronzové medaile v Českém poháru. Mohlo by se říct, sezona podle představ.

„Minulou sezonu hodnotím velmi pozitivně, i individuálně i co se týče klubu. Jsem rád, že za ten čas strávený v Hradci se nám podařilo posunout klub tam, kde si myslím, že by mohl pravidelně figurovat. Nebyli jsme už fackovacím panákem, měli jsme svojí kvalitu a dokázali jsme hrát vyrovnaná utkání s takřka každým družstvem v české nejvyšší soutěži,“ poznamenal Lošonský.

Má za sebou deset sezon v profesionálním basketbalu, hrál i na Slovensku nebo v Británii. Patří mezi zkušené hráče, proto ho Kolín angažoval. Svými zkušenostmi má co nabídnout.

„Těch deset let uteklo velmi rychle a jsem už v roli veterána, ale i přesto se stále cítím skvěle. Věřím, že basketbalu ještě stále mám co dát a do Kolína přicházím s jediným cílem, a to je pomoc vyhrát ještě víc zápasů, než tomu bylo v minulém ročníku,“ podotkl Lošonský.

„Kolín prolomil ledy a minulou sezonu se mu neskutečně dařilo a já bych chtěl být pro tým přínosem a posunout Kolín ještě dál,“ dodal.

Pavol Lošonský má za sebou i angažmá v zámořské NCAA. „Zkušenost z Ameriky je k nezaplacení. Pomohlo mi to ve všech směrech. Nebylo to jen o basketbalu, ale i o tom dospět, osamostatnit se, naučit se jazyk, vystudovat školu a hlavně vidět svět a rozšířit si obzor,“ vrátil se o několik let zpět.

„Pro mě to byl jeden z klíčových a zlomových momentů v mém životě. Měl jsem tam skvělé trenéry a mentory, od kterých jsem se naučil jak přistupovat k tréninkům, stravě, regeneraci. Potom už přechod do života profesionálního sportovce byl jednoduchý a proto jsem rád, že už na začátku svojí kariéry jsem měl víc věcí ujasněných,“ dodal.

V těchto dnech si hráči užívají dovolenou. Start sezony se ale pomalu blíží a s tím i jedna novinka. Před začátkem nového ročníku KNBL se uskuteční Česko-slovenský pohár. Pro Lošonského prestižní událost. Po několika letech nastoupí proti týmům z rodného Slovenska.

„Vnímám Česko-slovenský pohár jako velkou prestiž mezi českými a slovenskými kluby. Je to velmi pěkné oživení a i pro diváky bude zajímavé vidět jiné kluby proti sobě bojovat o pohár. Samozřejmě se těším, že si ještě zahraju zápasy proti svým bývalým spoluhráčům,“ uzavřel 203 centimetry vysoký basketbalista.