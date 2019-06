„Je takřka nemožné nadále plnohodnotně skloubit v téměř jeden čas závody pro děti i dospělé,“ vysvětlil starosta Marek Semerád, který se sám v kategorii dospělých tradičně závodů účastnil. „Navíc dětských závodníků z Cerhenic bylo logicky prostě vždycky víc než dospělých běžců,“ dodal na vysvětlenou.

A tak letos městys, který závody organizuje vlastními silami, připravil novou upravenou podobu závodu. Dětští účastníci vyběhnou hned v pěti kategoriích. Pro děti do dvou let a maminky či tatínky s kočárky je připravená nejkratší trať v délce 50 metrů.

Děti od tří do pěti let si zaběhnou stometrovou trasu, na účastníky ve věku šest až osm let čeká trať v délce 200 metrů, děti od devíti do dvanácti roků budou mít před sebou trať 400 metrů a nejstarší slečny a mladí pánově ve věku od 13 do 15 let pak plný kilometr.

Běžecké klání o pohár Gustava Frištenského, jehož se letos uskuteční jubilejní desátý ročník, začíná příští sobotu v devět hodin ráno, prezence je od osmi. O příštím víkendu se zároveň v Cerhenicích koná pouť, při jejíž příležitosti městys připravil také tradiční večerní zábavu.