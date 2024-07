Jako první nastoupil po sobotním poledni ke své soutěži kladivář Martin Buryan. Ten měl podle papírových předpokladů jako držitel čtvrtého nejlepšího českého výkonu zasáhnout do bojů o medaili. Závod mu ale vůbec nevyšel a po třech nezdařených pokusech stejně jako loni v Táboře skončil bez měřeného výkonu.

Zuzana Pražáková, stálice kolínské atletiky a majitelka už 26 mistrovských medailí, z toho 9 v kategorii žen, nakonec do sektoru tyčkařek tentokrát ani nenastoupila.

Zato v rozbězích na 100 metrů žen se mohly představit dokonce tři kolínské sprinterky. Žádná z nich se ale nedokázala přiblížit svým letošním maximům a všechny skončily relativně daleko od postupových pozic. Nejrychleji běžela Justina Špringrová, které čas 12,08 s stačil na 12. příčku, o čtyři setiny pomaleji běžela Jana Šafránková, která skončila o místo níže, a nejmladší z trojice, dorostenka Aneta Bedrnová, zaběhla čas 12,30 s a obsadila 17. pozici. Nejlepší osmičku zajišťoval čas 11,85 s.

Do finále z rozběhu na 400 metrů nepronikla ani nedávná juniorská mistryně České republiky Adéla Sahulková, kterou limitovala bolest kotníku a časem 56,58 s obsadila 13. místo, když na postup bylo potřeba běžet o osm desetin vteřiny rychleji. Právě zranění Adélina kotníku nepustilo na start ani kolínskou sprinterskou štafetu na 4x100 metrů, která měla medailové ambice.

A tak jedinou velkou sobotní radost udělala příznivcům kolínské atletiky Lenka Novotná. Ta v běhu na 400 metrů překážek dokázala s přehledem téměř o sekundu vyhrát svůj rozběh a do nedělního finále postoupila druhým nejrychlejším časem 58,88 s. Boj o případnou medaili ale bude velmi těžký. Jednoznačnou favoritkou bude při absenci Nikolety Jíchové staroboleslavská Barbora Veselá, která letos už běžela čas 56,97 s, a za kolínskou svěřenkyní Veroniky Jelínkové se s odstupem do jedné vteřiny seřadily v rozbězích hned čtyři závodnice. Finálový závod můžete na webu sledovat ve 14.10 hod.

Sobotní program zakončil svým startem v běhu na 5000 metrů Milan Janoušek. V na české poměry rychlém závodě obsadil 13. pozici za 15:06,41 min. s odstupem téměř minuty na vítězného Jana Friše z pražské Dukly.

Nedělní program zahájila z kolínského pohledu výškařka Anita Hrušková a do soutěže vstoupila výborně. Na první pokus překonala jak základní výšku 163 cm, tak i následujících 168 i 173 cm. Na výšce 178 cm už ale její pouť šampionátem skončila, ale výborný zápis pro ni znamenal velmi kvalitní šestou příčku mezi českou výškařskou elitou.

V rozbězích na 200 metrů se představily dvě ženy v kolínském dresu. O pár setinek rychlejší byla Justina Špringrová, která výkonem 24,92 s obsadila v součtu všech tří rozběhů 13. místo. Jana Šafránková poprvé v životě prolomila hranici 25 sekund a časem 24,99 s skončila na 15. pozici.

Skvěle si v mužských rozbězích na stejné trati vedl Lukáš Soukal. Startoval v třetím rozběhu a věděl, že k postupu je třeba zaběhnout minimálně čas 21,77 s. Lukáš se ale na čas nakonec vůbec nemusel ohlížet, protože svůj rozběh vyhrál v druhém nejrychlejším čase 21,40 s. Do finále se ale probojovali všichni favorité včetně těch, kteří mají svůj osobní rekord hluboko pod 21 sekund. Časový rozestup mezi všemi finalisty byl v rozbězích pouhých 38 setin.

A pak již zaklekla do bloků finálového závodu běhu na 400 metrů překážek Lenka Novotná. Svěřenkyně Veroniky Jelínkové rozeběhla závod v první polovině velmi rychle a probíhala ji jen těsně za velkou favoritkou Barborou Veselou. Na začátku cílové rovinky už bylo zřejmé, že pokud nedojde k nějaké pohromě na posledních dvou překážkách, běží si Lenka pro svou první velkou „placku“. A po úspěšném překonání poslední bariéry bylo jasné, že i přesto, že v posledních metrech kolínské překážkářce trochu síly docházely, bude to medaile stříbrná. Časem 58,38 s zaostala pouze o desetinku za svým osobním rekordem a zároveň by Lence její letošní čas 58,28 s podpořený medailovým časem ze Zlína měl podle kritérií ČAS zajistit její první reprezentační start na mezistátním utkání mužů a žen do 22 let Česko – Ukrajina – Maďarsko - Polsko, které se uskuteční 20. července v Krakově.

Jako poslední Kolíňák na šampionátu zaklekl do bloků finálového závodu na 200 metrů Lukáš Soukal. Ve velmi rychlém závodě, v němž ti nejrychlejší bojovali o olympiádu, mu úplně nevyšel start, na němž ztratil zhruba čtyři setiny proti svým soupeřům, ale s tratí se popasoval skvěle. V mírném protivětru si vylepšil osobní maximum i kolínský historický rekord v kategorii mužů do 22 let na 21,24 s, když na absolutní kolínský rekord mužů ztratil pouhé čtyři setiny, a to mu vyneslo skvělé čtvrté místo mezi absolutně nejrychlejšími Čechy. Na zisk medaile bylo třeba pokořit hranici 21 sekund, ale i pro svěřence Antonína Morávka by měl tento výkon znamenat nomonaci na mezistátní utkání "dvaadvacítek".

Kolínská atletika zásluhou stříbrné medaile Lenky Novotné opět nevyšla na tuzemském vrcholu bez medaile, výborná byla i finálová umístění Lukáše Soukala a Anity Hruškové. Jana Šafránková si veze ze Zlína osobní rekord a mládežnické sprinterky Justina Špringrová, Aneta Bedrnová a Adéla Sahulková cenné zkušenosti ze startu na vrcholném závodě v dospělé kategorii.