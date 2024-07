Dvojí zastoupení měla kolínská atletika na mezistátním utkání mužů a žen do 22 let Polsko – Ukrajina – Maďarsko – Česko, které se odehrálo v polském Krakově.

Svěřenkyně Veroniky Jelínkové Lenka Novotná si v Polsku v běhu na 400 metrů překážek až ve 22 letech odbývala svou reprezentační premiéru. Svůj závod stejně jako všechny letošní rozběhla velmi odvážně a ještě na metě 300 metrů dýchala na záda vedoucí Polce Wolczakové. Pak ale přišla lehká kolize s osmou překážkou a ve velmi vyrovnaném závěru se před kolínskou reprezentantku dostala druhá Polka Kubisová a Ukrajinka Yalysovetská. Lenka Novotná tak doběhla na čtvrté příčce v čase 59,06 s, když od prvé příčky ji dělilo jen 0,45 vteřiny.

Velmi podobný průběh měl i reprezentační start svěřence Antonína Morávka Lukáše Soukala na trati 200 metrů. Lukášovi se výborně vydařila první polovina trati a do cílové rovinky vbíhal na druhé příčce za reprezentačním kolegou Eduardem Kubelíkem. V závěru se ale také před Lukáše dokázali probojovat Poláci Pyszka a Tatara a také on skončil v protivětru 0,6 m/s v čase 21,59 s čtvrtý, když od vítěze jej dělilo 0,49 vteřiny.

Lukáše ale čekal ještě jeden start a ten pro něj dopadl nešťastně. Ve štafetě na 4x100 metrů přebíral na třetím úseku kolík se zhruba pětimetrovou ztrátou na Polsko a Ukrajinu. Tuto ztrátu začal okamžitě výrazně snižovat, ale v konci úseku se chytil za zadní stehenní sval a zranění zhatilo nejen ambice české štafety, ale s velkou pravděpodobností i naděje Lukáše pro srpnové mistrovství ČR mužů do 22 let, do nějž zbývá pouhých pět týdnů.

Kolínské reprezentační vystoupení zakončila Lenka Novotná jako členka štafety České republiky na 4x400 metrů. Kolínská sprinterka nastoupila na třetím úseku sestavy Klapuchová, Štoudková, Novotná, Mitanová, která doběhla v čase 3:43,28 min. na třetí pozici za štafetami Polska a Ukrajiny.

Kolínská dvojice tak přispěla k druhému místu českého výběru, když utkání opanovalo s téměř stobodovým náskokem domácí Polsko a třetí byla se stejně velkým odstupem za českým výběrem Ukrajina.