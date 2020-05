„Po sezoně jsem chtěl skončit, ale když člověk dělá sport celý život, tak nechce končit v půlce sezony, ale na palubovce. Tak přemýšlím o definitivním posledním roce a budu doufat v lepší konec,“ řekl chvíli poté, co vláda vyhlásila nouzový stav.

A tak se čtyřicetiletý veterán upsal Kolínu na další rok. Pro legendu a ikonu kolínského klubu to bude neuvěřitelná 13. sezona v dresu Medvědů.

„Jsem rád, že se David rozhodl v týmu pokračovat. I když on vlastně musel, protože mi před několika lety slíbil, že s kluky, které jsem v té době trénoval, by si rád zahrál. A nyní k tomu dochází. Kluci skončili mládežnickou kategorii a přecházejí do mužů. Pravdou je, že když oni s basketbalem začínali, David přicházel do Kolína jako velká posila. A nyní budou všichni tvořit jeden tým. David je zkušeným hráčem a právě našemu mladému týmu se budou jeho zkušenosti hodit. Za těch dvanáct let v Kolíně se stal jeho oporou a věřím, že jí i nyní zůstane,“ řekl trenér a současně generální manažer Miroslav Sodoma.

S velkým basketbalem začínal v Kroměříži, největší část své bohaté kariéry ale odehrál v Kolíně, kde se rozhodl i natrvalo usadit. Nejvyšší soutěž hraje již dvacet let. Během této doby se zařadil mezi nejlepší střelce soutěže. V ní odehrál celkem 19 901,1 minut a nastřílel 8 448 bodů.