Oblíbený Američan mezi fanoušky byl vyhlášen nejlepším hráčem za měsíc leden, napodobil tak svého spoluhráče Adama Číže, jenž kraloval v listopadu.

Vítěz má tu výsadu, že může měsíc používat automobil značky Hyundai. Číž byl první, který testoval nový model i30 N, tím motivoval svého spoluhráče.

„Když jsem auto viděl u Adama, chtěl jsem ho ještě víc. Je dost hlasité a připadáte si v něm jako opravdový pilot v „Need for Speed“ nebo ve „Fast and Furious“,“ uvedl Lee Skinner.

.Obě kolínské hvězdy jsou mezi kandidáty i na nejužitečnějšího hráče celého ročníku.

„Že bychom o to ale s Adamem soupeřili a chtěli o cenu jeden druhého připravit, to si nemyslím. Náš tým by pak nehrál dobře, nechtěli bychom si tolik přihrávat. Pro nás je nejvíc týmový úspěch, a až pokud to potom někomu vynese cenu, bude to skvělé,“ podotkl Skinner.