Po Lake Louise a Val D`Isere máte třetí triumf v závodě SP v kariéře. Jak si to užíváte? Mám hroznou radost, jedná se o hodně odlišné tři kopce. Jsem ráda, že jsem to zvládla zrovna tady, kde jsem to minulý rok nabořila do sítí.

V Crans Montaně jste byla třetí, druhá, teď první. V čem je pro Vás kouzlo této sjezdovky?

Je to hodně specifická sjezdovka, řekla bych, že je pro mě jedna z vůbec nejtěžších. Je tam spousta zajímavých pasáží, které se musí projet perfektně, ale mám tu trať ráda.

Start jste měla druhý nejrychlejší a pak už jste měla nejlepší mezičasy ze všech, takže dnes ideální jízda? Bude mít trenér kde hledat nedostatky?

Během toho, co jsem byla na dopingové kontrole, už to tam začali kluci analyzovat. Našli tam nějaké rezervy, ale to je za mě úplně v pořádku a mělo by to tak být.

Kde byla nejtěžší místa trati?

Těch míst je tam víc. Hned u startu je to tam potřeba dobře najet, pak první skok, na kterém měla spousta holek problémy při tréninku a i já sem po něm minula bránu. Pak ještě výjezd z roviny, kde jsem se minulý rok rozšlehala do těch sítí, letos už jsem to ale zvládla líp a věděla jsem, co tam mám udělat.

Na místě pro lídra závodu jste si poseděla hodně dlouho. Jaké to byly pocity, když až na Cornellu Huetterovou všechny soupeřky dojížděly se ztrátou více než vteřiny?

Bylo to dobré, jsem hlavně ráda za jízdu, co jsem zajela. Včera i předevčírem jsem se při trénincích necítila ještě úplně dobře a ještě jsem trochu zápasila s bolestma, které jsem si přivezla z Číny. Ve trénincích jsem dělala spoustu chyb, ale teď se už cítím o dost lépe.

Z olympiády jste odjížděla se zdravotními problémy. Jak náročná byla rehabilitace a byla jste ještě při dnešním závodě nějak limitována?

Je to lepší, moc děkuji všem těm doktorům a fyzioterapeutům. Chci poděkovat i profesorovi Kolářovi, že se o mě teď poslední tři dny, co jsem byla v Praze, postaral.

Zítra vás čeká další závod. Je reálné poprvé v kariéře vyhrát dva závody po sobě?

Uvidíme, jak se vyspím a budu se ráno cítit. Potřebujeme se dobře připravit s týmem a já si jízdu užít, pokud se povedou tyto dvě věci, tak budu šťastná tak jako tak.

Jak těžké bylo soustředit se na sport v současné situaci na Ukrajině, která hýbe celým světem?

Hrozně bych si přála, aby ty boje vždycky probíhaly jenom na sportovištích a sjezdovkách. Todle je prostě šílený, co se děje, bohužel nejsem ani v pozici, kdy bych to nějak mohla ovlivnit. Nicméně doufám, že ty lidi, který to ovlivnit dokážou, tak to udělaj. Jsem samozřejmě pro mír.