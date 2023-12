Kuželkáři změří v rámci výročí síly s mistrem světa, přihlásit se může každý

Unikátní akci připravili na konec tohoto týdne kolínští kuželkáři, kteří v letošním roce slaví 85 let od vzniku svého oddílu a dokonce 150 let od první zmínky o existenci kuželny v Kolíně. Ačkoli tato kuželna vzala před nedávnem za své, chuť na oslavy si členové slavného klubu vzít nenechali. Ve dnech 14. až 16. prosince je přesunou pod názvem 150 let kuželek do nedaleké Kutné Hory.

Kuželky, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot