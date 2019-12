Hlavní závod pátého dílu Toi Toi Cupu se od začátku jel podle předpokládaného scénáře. Na čele závodu se usadila pětice favoritů – Michael Boroš, Tomáš Paprstka, Jan Nesvadba, Josef Jelínek a obhájce loňského prvenství Belgičan Diether Sweeck.

Tato skupina spolu vydržela do poloviny závodu, poté trochu začal ztrácet Paprstka a třiadvacítkář Jelínek. Do hlavní skupiny se už nedotáhli.

O medailistech se rozhodovalo v čelní skupině. Navrch v ní měli dva zástupci Tábora, ale ani oddílová spolupráce jim nepomohla.

Závod se lámal v poslední píšečné pasáži, kde Boroš zaváhal a z první pozice jedoucí Sweeck si dojel pro vítězství a obhájil loňské prvenství.

„V posledním průjezdu pískem jsem bohužel zachyboval a stálo mě to vítězství. Navíc to bylo blízko cíle, takže se s tím už nedalo nic dělat. Je to škoda, věřil jsem si,“ litoval v cíli druhý Boroš.

„Závod byl napínavý až do posledního kola. S Michaelem jsme spolupracovali a závod se vyvíjel v náš prospěch. Škoda, že z toho nakonec není vítězství. V písku jsme se snažili oba několikrát nastupovat, jenže rozhodující útok nevyšel a proto to mrzí,“ podotkl třetí Jan Nesvadba.

Nejlepší z kolínských závodníků dojel pátý Tomáš Paprstka. Litovat nakonec nemusel, protože i toto umístění mu stačilo k titulu mistra Středočeského kraje. Stříbrný byl Ondrej Glajza z Mladé Boleslavi, třetí Matej Ulík z Expres CZ Tufo team Kolín.

Pořadí: 1. Diether Sweeck (Bel.-Pauwels Sauzen-Bingoal Team), 2. Michael Boroš, 3. Jan Nesvadba (oba ČEZ Cyklo team Tábor), 4. Josef Jelínek (Mitas Mercedes-Benz Praha), 5. Tomáš Paprstka (Expres CZ Tufo team Kolín), 6. Marek Konwa (Polsko), 7. Jakub Ťoupalík (Cycling Academy Tábor), 8. Ondrej Glajza (TJ AŠ Mladá Boleslav). Průběžné pořadí (po 5 z 8 závodů): 1. Boroš 244, 2. Nesvadba 233, 3. Paprstka 231.

Mezi ženami potvrdila roli velké favoritky Pavla Havlíková. Od začátku si vytvořila náskok a vypadalo to, že si v poklidu dojede pro vítězství. V posledním kole ji sice dojela výborně jdoucí Kateřina Mudříková, ale zkušená Havlíková si počkala do písečné pasáže, kde svoji soupeřku „urvala“. V boji o bronz uspěla Tereza Vaníčková, která ve finiši zdolala svoji jmenovkyni Švihálkovou.

„Hned po startu jsem se dostala dopředu a jela sama. V posledním kole mi Kačka strašně pomohla, protože jsem si mohla odpočinout. Ale byla jsem stále v klidu a využila situace. A nakonec to vyšlo,“ oddechla si Pavla Havlíková.

„Odstartovala jsem špatně, ani jsem nebyla v šestičlenné skupině. Když jsem si ji dorazila, tak jsem jela dál a pronásledovala Pavlu. Když se mi ji podařilo v posledním kole dojet, tak mi nastoupila v písečné pasáži a pak už jsem ji nebyla schopna dojet. K ještě lepšímu výsledku mi schází lepší start a lepší technika,“ řekla druhá Kateřina Mudříková.

Pořadí: 1. Pavla Havlíková (Kooperativa Jablonec Nad Nisou), 2. Kateřina Mudříková (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí), 3. Tereza Vaníčková (Ivar CS – Author Team), 4. Tereza Švihálková (ČEZ Cyklo team Tábor), 5. Aneta Novotná (Adastra Cycling Team). Průběžné pořadí (po 5 z 8 závodů): 1. Vaníčková 225, 2. Švihálková 221, 3. Novotná 215.