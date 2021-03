Navíc jeho tým se stal také nejlepším mezi kolektivy dospělých. Proto si Vojtěch Hruban hned dvakrát došel při slavnostním vyhlášení pro cenu nejvyšší.

Vojto, sledujete pravidelně anketu o nejlepšího sportovce regionu?

Ano, sleduji. Zpravidla se to stane uprostřed sezony a většinou nebyl časový prostor se zúčastnit vyhlášení, protože jsme bývali na cestách. Letos bychom to zvládli. Bohužel nám cestu k příjemnému setkání s dalšími oceněnými sportovci zkřížil koronavirus a opatření s tím spojená. Jsem rád, že organizátoři dokázali najít způsob, jak vzdáleně ceremoniál připravit. Po mém přebírání trofeje za vítězství v Českém poháru, které nám bezkontaktně přivezlo dálkově ovládané autíčko, bylo i toto „samoobslužné“ přebírání trofeje netradiční.

Jak moc si ceníte umístění na prvním místě mezi kolektivy?

Je to ocenění za rok, který se nám opravdu povedl. Sezonu, která nebyla úplně dotažená, všichni vnímali jako velký úspěch. Náš potenciál v evropském basketbalu byl ještě větší. Myslím, že náš kádr mohl dotáhnout sezonu až do finále Ligy mistrů. Přesto v roce, který nebyl pro sport jednoduchý, jsme byli vidět a hodně se o nás mluvilo.

Jak si vysvětlujete, že jste se stal nejlepším sportovcem i mezi jednotlivci?

Je to ruku v ruce s týmovým úspěchem. Kdybych hrál dobře a týmu se nedařilo, asi bych šanci neměl. Tak to je v kolektivním sportu nastavené. Teď mi týmový úspěch pomohl, protože je snazší z úspěšného týmu někoho vybrat.

Každé ocenění dává impuls k další práci. Jaký podnět dodává vám?

Já doufám, že se ještě mohu zlepšovat, nebo se minimálně udržet na levelu, na kterém jsem. Nikdo nemládne a spousta lidí mi říká, že už mám nejlepší roky za sebou. Myslím si, že to není pravda. Já byl vždycky „late bloomer“, a proto svůj nejlepší basket hraju poslední dva, tři roky. Toto ocenění mi říká, že jdu správným směrem a že bych měl vydržet v tom, jak to dělám.

Jste Kladeňák se spoustou roků odehraných v Praze, a přesto jste byl zvolený Sportovcem Nymburska. Jak je to možné?

Taková jsou pravidla této ankety, jsem členem týmu, který reprezentuje Nymbursko. Navíc tím, jak jsem tady dlouho, už se zde cítím jako doma.

Zvykl jste si na polabskou rovinu?

Musím říct, že se mi u Labe žije dobře a přemýšlíme s manželkou o tom, že bychom se tady mohli po ukončení kariéry usadit natrvalo. „Domovů“ mám jakoby více, jak se posouvám po republice, ale Nymbursko a Poděbrady mi přirostly k srdci. Bylo by těžké odejít.

Dá se tato cena srovnat s radostí po zisku mistrovského titulu?

Pocit výhry na hřišti je jiný než když mě někdo vyhlásí. Myslím, že s odstupem času si budu se stejnými emocemi říkat: „To byl ten tok, co jsme se stali mistry a ještě mě vyhlásili jako nejlepšího sportovce.“ Po posledním utkání finále jsou všechny emoce intenzivnější, které jsme až do minulého roku prožívali s fanoušky. Vyhlášení je o něčem jiném. Je to zadostiučinění a ocenění práce z dlouhodobějšího hlediska.

Říká se, že zrajete jako víno. Kdy bude víno nejkvalitnější?

To se nikdy nepozná. Možná jsem na vrcholu teď a už to půjde jenom dolů. Je mi dvaatřicet a podle všeho bych měl být dva roky za optimálním basketbalovým věkem. Dlouho jsem se na tenhle level dostával, tak bych chtěl na něm ještě chvíli vydržet. Jsem optimista, cítím se dobře, zdraví slouží, a tak věřím, že ještě dva tři roky na téhle úrovni hrát mohu.

Je vám vzorem spoluhráč Petr Benda?

Nechci tvrdit, že doženu Petra Bendu a budu hrát do devětatřiceti, nebo že bych dohnal Kladeňáka Jardu Jágra a skončil v devětačtyřiceti. Asi nemám takové ambice. Budu hrát do té doby, dokud mě to bude bavit, dokud mě v nějakém týmu budou chtít a budu mít pocit, že to má cenu. Hraji v Nymburce rád, žiju tady rád, tak proč měnit. Jakmile mě ale budou mladí kluci předbíhat o parník, skončím.

Zdroj: Youtube

Pořadí nejlepších

Jednotlivci dospělí

1. Vojtěch Hruban (basket Nymburk) – nejlepší skórer historie Ligy mistrů, člen nejlepšího týmu Ligy mistrů v sezoně 2019/20

2. Jiří Kraft (kanoe – Loko Nymburk) – 2 x mistr ČR kajak jednotlivců kategorie Masters

3. Hana Takáčová (sil. trojboj – Sokol Nymburk) – mistryně Evropy masters 3 v klasickém silovém trojboji v kategorii do 84 kg, kde ustanovila nový světový rekord

Jednotlivci mládež

1. Terezie Tettingerová (kanoe – Loko Nymburk) – juniorská reprezentantka, 5 x mistryně ČR, vítězka závodu OH nadějí v maďarském Szegedu na K1 200 metrů

2. Aneta Bedrnová (aerobic, Butterfly Poděbrady) – 2 x první místo závody nejvyšší výkonnostní třídy 1VT, navíc prestižní ocenění Excellent, které udělují rozhodčí za mimořádný sportovní výkon

3. Kateřina Mrázková (krasobruslení) – 2. místo na Zimní ODM 2020 – Karlovarský kraj, 2. místo celkově v Českém poháru, 6. místo na Mistrovství České Republiky, 3 x 1. místo v závodech Českého poháru

Týmy dospělí

1. Basketbal Nymburk muži A – nejlepší tým základní části Ligy mistrů, účastník turnaje nejlepších 8 týmů v Lize mistrů, vítěz základní části Kooperativa NBL (více se nehrálo), vítěz Českého poháru

2. Dragon team Nymburk (dračí lodě) – 3 x 1. místo na MČR v Račicích, dvakrát 3. místo, první a druhé místo v celkovém pořadí Českého poháru

3. Stolní tenisté TJ Sadská – vybojovali v nedokončené sezoně historický postup do druhé ligy

Týmy mládež

1. Šimon Janďourek – Zbyněk Pták (kanoe – Loko Nymburk) – juniorští reprezentanti, mistři ČR, stříbrní medailisté ze závodu OH nadějí v maďarském Szegedu na C2 U17 1000 m

2. SKP Nymburk (atletika – štafeta 4 x 400 m) – 1. místo MČR družstev v Třebíči, složení: Jakub Červinka 2003, Jakub Šantavý 2004, Vojtěch Pácal 2003, Matyáš Müller 2004

3. Basketbal Sadská družstvo U15 – 2. místo v extralize v nedohrané sezoně

Zvláštní ocenění

Atlet Ondřej Hodboď (im memoriam)