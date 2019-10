„Jsem zklamaný z toho, že nemáme tři body a zároveň jsem hrozně rád, že máme dva body, protože to, co jsme předváděli půlku zápasu, to byla hrůza. Tak hrát nejde. Zaplať pánbůh za dva body a za to, že jsme zápas dokázali otočit,“ shrnul své pocity ze sobotního mače kolínský trenér Petr Martínek.

Kolín na ledě David servisu musel otáčet, i když si coby papírový favorit měl jet automatiky pro tři body. Nakonec Kozly spasil až hattrick Šafránka a vítězný nájezd Robina Martínka.

„Utkání jsme začali dobře. V první minutě byla prázdná brána, tu jsme nedali. Hned na to jsme hráli přesilovku. Ale tu jsme sehráli velice špatně, a tam se trošku změnila situace v hlavách. Najednou soupeř udeřil. My jsme udělali dvě těžké chyby v obranné třetině. A rázem jsme tahali za kratší konec. Soupeř čtyřicet minut jasně vedl, a to bylo díky tomu, že jasně vyhrával osobní souboje. Od třetí třetiny už jsme se tomu podřídili. V soubojích jsme byli důraznější. Vyhrávali jsme je,“ popsal Martínek, jak to na ledě vypadalo.

„To byly sobotní problémy. Za prvé to bylo v hlavě a za druhé to bylo v důrazu v osobních soubojích. Došlo to do nájezdů, tam jsme byli jasně lepší a vyhráli jsme, ale je tam pořád to ale. To ale je i pro kluky,“ doplnil ještě s tím, že by byl rád, aby se jeho tým nad nutností otáčet a dohánět zápasy zamyslel.

Branky: 5. Kronus (Tejko), 5. Škopek (Hřebejk), 23, Kronus (Kohút) – 31. Šafránek (Stehlík), 47. Šafránek (Pýcha, Zumr), 50. Šafránek (Pýcha). Rozhodčí: Reich – Horký, Roupec. Vyloučení: 7:5, bavíc TS (KOL) za faul Hřebejka (DSC). Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Třetiny: 2:0, 1:1, 0:2 – 0:0, 0:1. Diváci: 128.

Soupiska Kolína: Sejpal (Hermann) – Březina, Jelínek, Barták, Pýcha, Hanzl, Pilný, Havelka – Martínek R., Kysela, Netušil, Semirád, Procházka, Mašín, Kozák, Malý, Zumr, Stehlík, Němec, Šafránek.