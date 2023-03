Mají za sebou náročný program, který zakončili v neděli ziskem bronzových medailí na na Final 4 Českého poháru. Oslavy ale už musí jít stranou, protože ve středu na ně čeká další duel v nadstavbové části skupiny A1. Basketbalisté Kolína v něm přivítají Pardubice.

Z utkání NBL BC Kolín - Pardubice (93:89). | Foto: David Kratochvíl

„Máme za sebou náročný program, víkendová utkání nás stála mnoho sil, ale díky zisku bronzu věřím, že nás tento úspěch nakopne. Pardubice v posledním utkání překvapivě neuspěly na půdě Ostravy, my uděláme vše pro to, aby i z Kolína odjely z prázdnou. Důležité bude pokrýt spolupráci Tomáše Vyorala s pivoty Rikićem a Švrdlíkem. Pokud se nám to podaří, spolu se zastavením přechodové fáze soupeře, věřím, že uspějeme,“ uvedl asistent Filip Rytina.

Kolínský tým se snad již po zisku bronzu konečně naladil na vítěznou vlnu. Po sobotním neúspěchu proti Děčínu, pozdějšímu vítězovi celého turnaje, nastoupili Medvědi v nedělním utkání proti ústecké Slunetě. I přesto, že po třiceti minut utkání tahali za kratší konec, ve čtvrté čtvrtině ukázali větší touhu po vítězství a dovedli utkání do zdárného konce, vyhráli o tři body 92:89.

„Proti Pardubicím jsem hrál svůj první zápas za Kolín, takže si tohoto soupeře moc dobře pamatuji. V domácím utkání musíme uspět, chceme ještě stoupat tabulkou a počítá se každá výhra. Pardubice mají dobrý tým, ale my lepší. Věřím, že zvítězíme,“ řekl nováček mezi Medvědy Rashard Odomes.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

