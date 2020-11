Dlouhých dva a půl roku v české nejvyšší soutěži jen vyhrávali. Jejich vítězná série trvala neuvěřitelných třiadevadesát zápasů, než ji utnuli basketbalisté USK Praha. Nymburk na jeho hřišti prohráli 72:88 a jeho spanilá jízda skončila. Pražané nad Nymburkem vyhráli poprvé od roku 2003 a po šedesáti dvou vzájemných soutěžních zápasech.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL USK Praha - Nymburk (88:72) | Foto: Foto: David Šváb

„Gratuluji USK a trenérovi Repešovi. Kdykoli s nimi hrajeme, jsou pro nás výzvou. A tentokrát si vyhrát zasloužili. Byli lepší, hráli tvrději a byli chytřejší. My musíme najít způsob, jak hrát v této jiné sestavě. Ale nechci mluvit o nás, protože tím nechci znehodnotit to, co hráči USK předvedli. Je třeba ocenit je,“ chválil protivníka nymburský kormidelník Oren Amiel.