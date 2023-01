„Po dlouhé době jsme viděli skvělý zápas, a to z obou stran. Bylo to hodně basketbalové, o výsledku rozhodoval každý detail. My jsme na konci byli šťastnější, kdy to na konci vypadalo, že utkání spěje do prodloužení,“ uvedl trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Myslím si, že pro fanoušky to byl velice zajímavý, napínavý zápas, který na konci rozhodly detaily,“ podotkl trenér Pardubic Dino Repeša.

Kozlové si pořádně mákli a stálo to za to. V prodloužení srazili druhou Porubu

Kolín si od začátku držel mírný náskok a když se v polovině druhé čtvrtiny trefil v rychlém sledu Číž a Slavinskas, vedl o jedenáct bodů. Nadějný náskok ale do přestávky ztratil.

„Měli jsme problém s obranou pick-and-rollu soupeře, šli jsme do zónové obrany, Pardubice se trefovaly, ale my jsme dokázali, že teď jdeme nahoru a se štěstím jsme to urvali,“ poznamenal Adam Konvalinka.

Po přestávce ani jeden tým tomu druhému výrazněji neodskočil. Bylo jasné, že se bude rozhodovat v koncovce. A ta byla jenom pro silné povahy.

Dvě vteřiny před koncem vedl Kolín o tři body, zdálo se být rozhodnuto. Nebylo. Čolak totiž proměnil těžkou střelu z dálky a vyrovnal. Následoval oddechový čas. Po něm se dvě deseti sekundy před klaksonem z dálky pokoušel skórovat střelou za tři body Mareš, při pokusu byl ale faulovaný, což nelibě nesla lavička hostů, která si za protesty vykoledovala diskvalifikační chybu. Mareš měl tak možnost zahrávat čtyři trestné hody. A proměnil všechny. O vítězi bylo rozhodnuto.

„Porazili jsme velmi silného soupeře. Pro nás určitě dobře, jak už směrem k náladě v týmu, tak i k našemu postavení v tabulce. Je to důležité vítězství,“ řekl rozehrávač Kolína Ondřej Šiška.

Mobilní kluziště už je z kolínského náměstí pryč

„Utkání jsme začali dobře, hráli jsme zkušeněji a organizovaněji, přesně to, co jsme chtěli a vedli o deset bodů. Nicméně potom přišla šňůra Pardubic, na kterou jsme nedokázali zareagovat a byl z toho dramatický zápas až do posledních chvil. Hosty jsme možná trochu zaskočili zónovou obranou, kterou jsme vytáhli ve druhém poločase, ta nám hodně pomohla. V závěru jsme byli asi spíš šťastnější,“ přiznal Šiška.

„Pro nás to bylo nešťastné utkání. Myslím si, že v jeho větší části jsme měli mírně navrch, ale na konci jsme to nedokázali potvrdit nějakými správnými rozhodnutími v útoku, nebo získáním důležitých doskoků v obraně. Škoda také promrhaného vedení o pět bodů někdy v polovině poslední čtvrtiny. Když už pak utkání došlo do vyrovnané koncovky, tak rozhodly maličkosti a ty jsme zkrátka nezvládli,“ posteskl si pivot Pardubic Kamil Švrdlík.

Medvědi oba duly v roce 2023 úspěšně zvládli. Zvládnou i třetí, který odehrají ve středu na Slavii?

Průběh: 26:22, 45:45, 64:67. Diváků: 682.

Hojka se před republikovým šampionátem skvěle naladil. Dojel dvakrát na bedně