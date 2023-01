V neděli se nejmenší medvíďata vydala na turnaj do Pardubic, kde proti nim nastoupily týmy SBŠ Ostrava, SŠB Pardubice a Studánka Pardubice. S bilancí dvou výher a jedné těsné porážky kolínský tým obsadil druhé místo. Všech 16 hráčů se zapojilo do hry a posbírali další cenné zkušenosti ve svém basketbalovém rozvoji.

Kolínští atleti předvedli kvalitní výkony v Ostravě, Jablonci i ve Stromovce

U12 minižáci – ČBF turnaj U12

BC Kolín – Sokol Kbely 50:46

Střelci: Batelka V. 14, Kaprálek L. 14, Kubínek D. 8, Hamták J. 4, Vytlačil L. 4, Rigny S. 2, Ščadej E. 2, Dlouhý I. 2.

BC Kolín – Basket Brno 25:62

Střelci: Batelka V. 8, Kaprálek L. 5, Topinka A. 4, Kubínek D. 2, Dlouhý I. 2, Hamták J. 2, Rigny S. 2.

BC Kolín – Česká Lípa 95:10

Střelci: Batelka V. 24, Kaprálek L. 23, Topinka A. 12, Vytlačil L. 10, Dlouhý I. 8, Kozlík M. 8, Kubínek D. 6, Hamták J. 2, Rigny S. 2.

„Na turnaj, který se konal v našem domácím prostředí, dorazili silní soupeři z Brna, Kbelů a České Lípy. Naštěstí se naši kluci ničeho nezalekli a dokázali dva zápasy vyhrát. Ale rozhodně si za všechny tři zápasy zaslouží velkou pochvalu. Protože i přes to, že jsme vyhráli dva zápasy ze tří, tak ve všech zápasech jsme předváděli hru, kterou se učíme a předvádět chceme. A to i přes nižší počet hráčů na naší straně z důvodů nemoci čtyř hráčů,“ uvedl trenér Michal Vlček.

U12 starší minižákyně – Přípravná soutěž

ŠBK Sadská – BC Kolín 117:26

Střelci: Šmejkalová T. 11, Bydžovská A. 5, Smetáková V. 4, Podnecká E. 3, Horčicová L. 3.

ŠBK Sadská – BC Kolín 88:35

Střelci: Šmejkalová T. 20, Bubeníková K. 7, Horčicová L. 5, Podnecká E. 2, Pospíšilová L. 1.

„V obou utkáních jasně dominoval domácí tým. Holky však musím pochválit, že se rychlé a bojovné hry soupeřek nezalekly a místy předvedly i pohledné basketbalové situace. Rozhodně však musíme pracovat na obraně, ve které velmi tápeme,“ přiznala trenérka Tereza Švachová.

U17 kadetky – Nadregionální liga

BC Kolín – TJ Sokol Pečky 64:51

„Vyrovnaná poločasová partie proti Sokolu Pečky. Do domácího utkání jsme vstoupili nekoncentrovaně a celý první poločas tak byl v režii našich soupeřek. Nepředváděli jsme týmový basket ani na jedné polovině hřiště. V útoku to každá chtěla urvat sama na sebe a v obraně chtěly hrát pouze dvě hráčky z pěti, a tak prostě hrát nejde. A tak na konci prvního poločasu jsme prohrávali o tři body.O poločase jsme si v šatně řekli, co bylo špatně a na hřišti se to projevovalo od samého začátku. Konečně jsme začali s naší agresivní hrou v obraně, ze které jsme získali několik snadných košů a soupeřkám znepříjemnili jakékoliv zakončení. I v útoku jsme si začali míč více půjčovat, a tak vítězství zůstalo v Kolíně,“ oddechl si asistent trenéra Lukáš Sychra.

Střelci: Halámková N. 16, Jebavá M. 14, Vaňková T. 14, Bečvářová K. 10, Bártlová N. 4, Horká A. 2, Pithartová M. 2, Vomáčková E. 2.

Kuželkáři porazili druhý celek tabulky a jsou tři body od bronzové příčky

U17 kadeti – Liga

BK Brandýs nad Labem – BC Kolín 64:48

Střelci: Kropáček M. 13, Adámek M. 10, Hruška A. 8, Šťastný M. 6, Konývka R. 5, Ehl T. 4, Tichovský D. 2.

SLUNETA Ústí nad Labem – BC Kolín 93:49

Střelci: Šťastný M. 13, Hruška A. 12, Kropáček M. 6, Konývka R. 6, Adámek M. 6, Matoušek J. 4, Tichovský D. 2.

„Obě utkání velmi nepovedená. V útoku nám vůbec neputuje míč a v obraně bez bojovnosti a nasazení se hrát nedá. Pravda, v této části sezony se už budeme potkávat pouze se silnými soupeři a proto nemůžeme vypustit ani jeden souboj, protože každá chyba je potrestána. V neděli proti Ústí jsme vydrželi 25 minut hrát vyrovnaně a pak totální výpadek a dovolovali jsme soupeři jednoduché zakončení a prohra o 44 bodů je velmi krutá, ale zasloužená,“ podotkl trenér David Machač.

Ženy – 2. liga

BC Kolín – Basket Ostrava 60:42

„Utkání prakticky rozhodlo prvních pět minut první čtvrtiny, kdy jsme se dostali do dvouciferného náskoku. Poté přešla Ostrava do zónové obrany, a i přesto, že jsme se v pátek útoku do zóny věnovali na tréninku, nedokázali jsme se po zbylých pětatřicet minut zkoncentrovat v útoku a dovést utkání k přesvědčivější výhře,“ uvedl trenér Filip Rytina.

Střelci: Králová T. 16, Krausová B. 13, Bušková B. 10, Štěpánková R. 9, Fekarová T. 4, Lošonská J. 4, Hoznauerová A. 2, Soukalová D. 2.

Muži B – 2. liga

Válečníci Děčín – Kolínsko-kutnohorský BK 71:72

„Do zápasu jsme nastoupili skvěle, soupeře jsme přehrávali a jasně si získali vedení. Ale jak tomu tak bývá, díky vědomí, že máme zápas ve svých rukou, jsme ztratili ostražitost a zejména v druhém poločase jsme dovolili soupeři, aby zápas zdramatizoval tím nejhorším způsobem. Čtvrtou čtvrtinu otevřel pěti úspěšnými tříbodovými střelami a najednou skóre bylo na jeho straně. Dokonce ještě 54 sekund před koncem jsme prohrávali o pět bodů. Ale naštěstí tříbodová střela Honzy Grmolenského nás vrátila do zápasu a následující nesportovní faul na Tomáše Mertu, který svou pevnou rukou proměnil obě šestky, jsme se dostali na dostřel soupeři. Ještě tři sekundy před koncem jsme prohrávali o dva body, ale to změnil Lukáš Kosík svou dalekonosnou střelou a zvrátil skóre na naší stranu a z Děčína jsme si odvezli výhru,“ řekl autor dvou kolínských bodů Michal Vlček.

Střelci: Merta T. 34, Kocourek M. 19, Grmolenský J. 12, Kosík L. 3, Koláčný L. 2, Vlček M. 2.

SLUNETA USK Ústí nad Labem – Kolínsko-kutnohorský BK 77:54

„K nedělnímu zápasu jsme nastoupili dosti vyčerpáni po sobotním večerním utkání a v oslabené sestavě. A to vše se podepsalo na našem výkonu. Bohužel se nám nepodařilo dělat zázraky jako v předchozím utkání,“ poznamenal Michal Vlček.

Střelci: Novák P. 16, Somberg F. 10, Grmolenský J. 9, Kocourek M. 6, Merta T. 4, Sýkora V. 3, Kosík L. 3, Prušinovský J. 2, Koláčný L. 1.

Muži C – SBL

Basket Poděbrady – BC Kolín „C“ 104:66

Střelci: Sychra L. 33, Lonek A. 16, Svoboda T. 4, Klvaň M. 3, Pacák J. 3, Lapáček J. 3, Horáček J. 2, Lapáček F. 2.

