Kolín tentokrát začal lépe a dokonce v úvodu i vedl. „Chtěli jsme se na vstup do zápasu lépe koncentrovat. To se nám podařilo,“ začal utkání hodnotit trenér Miroslav Sodoma.

Opavští ale dokázali na nepříznivý stav rychle zareagovat. Zvedl je Kvapil a první desetiminutovku vyhráli. „Mrzí mě, že nám nevyšel závěr úvodní čtvrtiny,“ povzdechl si hostující kouč.

Po přestávce už začali Slezané ještě více úřadovat. „Vstup do třetí desetiminutovky nám nevyšel. Důležitým faktorem bylo vyfaulování Skinnera. Tím jsme ztratili agresivitu,“ poznamenal Sodoma.

Slezané si v klidu dokráčeli pro druhé vítězství v sérii. „Vstup mi přišel z naší strany trochu nervóznější, nebylo tam tolik energie,“ vzal si slovo Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „V prvním poločase nám dělal problémy Adam Číž. Dělal přesně to, co jsme nechtěli. Trefoval se i asistoval. Naštěstí ve druhém poločase mu to moc nešlo,“ pokračoval Vlček.

„Chodili jsme do rychlých protiútoků a tím jsme Kolín zahltili, ten se potom začal trápit,“ podotkl Vlček.

Opavě tak chybí k postupu jedno vítězství, které může urvat ve čtvrtek v Kolíně. „Doma se můžeme opřít daleko více o střelbu. Věřím, že se tak stane,“ je optimistou Sodoma.

„Máme dva mečboly. V Kolíně to ale nebude jednoduché. Doma je neskutečně silný. Věřím, že naše vedení objedná škaredou ubytovnu, tak, aby měli kluci motivaci v Kolíně nenocovat,“ zakončil Kryštof Vlček.

Kolín sice prohrál, v jednom momentu ale nad soupeřem vyhrál, ve svém středu měl nejlepšího střelce zápasu. Jiří jelínek zaznamenal 24 bodů. „My jsme je doma dvakrát porazili, nevidím důvod, proč je neporazit dvakrát i teď,“ uvedl Jelínek.

Body: Gniadek 20, Kvapil 15, Slavík 12, Jurečka 10, Zbránek 10, Kouřil 6, Šiřina 6, Švandrlík 4, Bohačík 4 – Jelínek 24, Číž 13, Wallace 9, Pekárek 7, Skinner 7, Křivánek 5, Machač 2, Petráš 1. Rozhodčí: Vyklický, Kučírek, Vošahlík. TH: 18/13:16/9. Trojky: 10:13. Doskoky: 43:45. Fauly: 18:18. Průběh: 25:17, 50:41, 71:51. Stav série: 2:0.