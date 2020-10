Mezi závodníky v kategorii do 23let se řadí Tereza Tvarůžková, Jakub Jenčuš, Robert Hula a Jakub Kučera. Ti startovali ve čtvrtek a v sobotu. Čtvrteční den patřil i elitě, kde Klín zastoupil Matěj Ulík, který následně závodil i v neděli. Za juniorské kategorie se v sobotu na start postavili Karolína Bedrníková a Daniel Žvak.

A že po sobě nechali zatraceně hlubokou stopu.

Na Terezu Tvarůžkovou rozhodně nečekal lehký úkol. Závodit ve dvou dnech na takto náročné trati, to už skutečně prověří připravenost každého závodníka. Tereza se však nezalekla a ve čtvrtečním závodě si dojela pro skvělé desáté místo. To jí však nestačilo a v sobotu prokázala svou cílevědomost, když své maximum dokázala ještě o tři příčky vylepšit. V cíli jí tak patřilo 7. místo.

Trojici mladých a úspěšných uzavírá prvním rokem muž do 23 let Jakub Kučera. Ten především v sobotním závodě dokázal zmobilizovat síly a na to, že startoval téměř na konci startovního pole, dojel jako 46. a druhý nejlepší mezi Čechy. Své MTB zkušenosti sbíral také Jakubův týmový parťák Hula.

Bezesporu nejlepší zprávou je skvělá sobotní jízda juniorky Karolíny Bedrníkové. Po opatrném startu si v závěru zaváděcího okruhu dojela do druhé skupiny, odkud na konci druhého kola vyrazila vpřed a bezchybnou jízdou tak vybojovala svůj asi nejcennější výsledek, když v obrovské zahraniční konkurenci do cíle přijela jako bronzová.

Nyní se kolínští závodníci přesunuli do dějiště Mistrovství světa XCO v rakouském Leogangu. Hlavní závody se jedou o víkendu.