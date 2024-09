Kolínští volejbalisté vstoupili v pátek vítězně do nového ročníku 1. ligy. Tuto druhou nejvyšší volejbalovou soutěž hraje mladý kolínský tým druhým rokem. Po loňské záchraně má teď vyšší ambice. Ve své hale zdola pražský ČZU.

Volejbal Kolín - ČZU Praha 3:2 (-20, 22, -21, 19, 12)

Kvůli technické chybě při hlášení sestavy do zápisu nemohl do utkání nastoupit domácí blokař Šotola, a to bylo značné oslabení.

Ve vyrovnaném utkání se oba týmy přetahovaly o skóre, až zápas došel do tie-breaku. Hosté v něm vedli, Kolín však dobrou obranou i útokem na směči srovnal. A po sérii čtyř podání domácího kapitána a nahrávače Hoanga zkrácenou sadu vyhrál.

Kolínský trenér Miroslav Šotola přiznal, že od svého týmu čekal trochu víc. „Namlsal“ ho totiž výkon z minulého týdne, kdy Kolín v prvním kole Českého poháru smetl přesvědčivě všechny soupeře a v následujícím kole se postaví extraligové Příbrami.

„Byl to přece jen první zápas sezony, který bývá vždycky trochu nervózní. Přijde mi ale, že náš projev na hřišti je lepší než loni,“ řekl trenér Šotola.

Příští zápas hraje Kolín za týden v Liberci, v pátek 4. října přivítá béčko Lvů Praha.

Kolín: Hoang, Červinka, Čermák, Stoupa, Khorolenko, David, Hauf, Tichý.