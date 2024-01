/FOTO/ Kolínští volejbalisté sehráli ve dvou dnech dva klíčové zápasy pro záchranu v první lize. Na palubovce MFF Praha vyšli naprázdno, chuť si pak spravili v domácím prostředí, když porazili pražské Lvy.

Z volejbalového utkání první ligy mužů Kolín - Lvi Praha (3:1) | Foto: Michal Bílek

MFF Praha - Kolín 3:0 (23, 23, 10)

Nad hráči pražské matematicko-fyzikální fakulty Kolín před měsícem urval dramatickou výhru 3:2. Jenže tentokrát to v Praze vypadalo jinak: první dva sety hostům unikly v koncovkách, ve třetím se už dostali do křeče. Ostatně získali jen deset bodů. „Je to pořád stejné. Vedeme, ale zkazíme pár lehkých míčů, dostaneme několik bodů, hráči sklopí hlavy a prohrajeme,“ řekl kolínský trenér Miroslav Šotola.

Kolín: Hoang, P. Šotola, Khorolenko, Červinka, Tichý, Čermák, Hauf.

Douděra o kladenském Hrr!, kolínské koncepci i synově zlatém EUROgólu

Kolín - Lvi Praha B 3:1 (-22, 22, 18, 21)

Kolín si nutně potřeboval spravit chuť z předešlé prohry. A hlavně vylepšit bodový příděl do tabulky druhé nejvyšší volejbalové soutěže. V první sadě domácí zkazili skoro deset lehkých podání, když se k tomu přidal nepříliš důrazný útok, byl z toho první set pro Lvi Praha. V polovině druhé sady se podařilo Kolínu díky sérii podání smečaře Tichého odskočit o několik bodů. To když domácí začali konečně servisem trefovat nejslabšího pražského přihrávače. A tenhle náskok dotáhli do vítězství v setu. Ten třetí měl podobný průběh. Ve čtvrtém se pak domácí trochu trápili, aby sadu ukončili. Podařilo se to tvrdou smečí univerzála Červinky proti jednobloku. „Důležité vítězství. Nehráli jsme moc dobře, ale body máme,“ zhodnotil trenér Miroslav Šotola.

Kolín se díky tříbodové výhře usadil na předposlední příčce, pod ním je právě béčko Lvů Praha. Aby se Kolín vyhnul pádu do druhé ligy nebo baráži, potřebuje v pátek vyhrát v Plzni.

Kolín: Hoang, Šotola P., Khorolenko, Červinka, Tichý, Čermák, Hauf.