Takže k úspěchu v této kategorii byla potřeba nejen skvělá technika, ale hlavně dobrá paměť. „S technikou jsme na tom byli celkem dobře, ale ve třech případech naši závodníci spletli sestavy a přišli tím o medaili nebo v případě finále o zlato. Největším zklamáním byla chyba ve finále starších žáků u favorizovaného Hiua Nguyena, který se tím v nejobsazenější kategorii připravil o zlato,“ litovala hlavní trenérk Radka Heydušková.

I mladší žákyně Jana Korušková ve finále popletla tul a bylo z toho sice cenné, ale smutné stříbro. Janička si však spravila náladu zlatem ze sportovního boje – 40 kg a přidala ještě stříbro ze speciálních technik.

Další popleta Ríša Štěrba tři chyby v jednom kole napravil neskutečným zápasem ve sportovním boji, kdy v semifinále bojoval s o dvě hlavy vyšším zkušeným reprezentantem a ještě dvě vteřiny před koncem vedl. Bohužel neustál závěrečný tlak soupeře a vypadnutím z ringu dostal třetí napomenutí. Následoval odpočet jednoho bodu a tím se překlopil výsledek na stranu jeho protivníka. „Ríša nemusí být smutný, svým neuvěřitelným výkonem zaujal nejen celou halu, ale i reprezentační trenéry, kteří se již těší, že ho uvidí na lednovém výběru do juniorské reprezentace,“ přidala trenérka.

Richard pak překvapil ještě jednou a to v disciplíně speciálních technik. Tu totiž vůbec netrénuje, protože je minimálně o hlavu menší než ostatní skokani a v této disciplíně je výška hodně důležitá. I přes tento handicap získal shodný počet bodů opět se svým rivalem z matsogi a následovalo rozeskakování o zlato. Zde mu přálo štěstí při losu technik a dvakrát prodloužené nomo chagi (do dálky) Štěrba dal a soupeř nikoliv. Takže z toho bylo opravdu překvapivé, ale určitě zasloužené druhé zlato.

Dalším zlatem přispěla k úspěchu školy Silla Petra Heydušková – opět v mega kategorii 33 žákyň. Petra se ve finále potkala se svojí mladší sestrou, která byla nasazená na druhé straně pavouka a má teprve 3. kup (modročervený pásek). To bylo poprvé a naposledy, co se takto mohly sestry v této kategorii potkat, neboť Petra již příští rok přestupuje do mladších juniorek.

Čtvrté zlato vybojoval Dominik Pospíšil ve sportovním boji – 71 kg. Poslední zlato přidal dívčí žákovský tým v technických sestavách ve složení: sestry Heyduškovy, Kalabisová, Suremko a Korušková. Tým přidal ještě stříbro ze speciálů a bronz ze sportovního boje.

Skvělým finálovým bojem se blýskl i starší žák Matyáš Stuchl – 40 kg. Tomu se do finále probojoval z druhé strany pavouka opravdu skvělý ukrajinský reprezentant cvičící za pražskou školu Gebaek Hosinsool. Matyáš se však soupeře nezalekl, do zápasu nastoupil s chutí a bylo z toho strhující a napínavé finále. Maty sice nakonec na body prohrál, ale v první půlce soupeře doslova zaskočil svoji bojovností.

Velikou pochvalu zaslouží i veteráni Ondřej Chábera a Petr Straka, kteří oba získali 3. místo v sestavách a 2. místo ve sportovním boji. „Jen mi nejde na rozum Ondrova popletená sestava Hwarang, kdy jí prý zacvičil obráceně a přesto vyhrál! Údajně tím soupeře tak rozhodil, že ten nedocvičil vůbec,“ culila se Heydušková. No bude ji muset předvést na tréninku, jen se obávám, aby nám svým novým pojetím nenakazil ostatní závodníky,“ smála se trenérka.

„Za mě to byla jedna z nejlepších áčkových republik za poslední dobu. Hlavně proto, že dříve nám medaile dělali více méně jenom reprezentanti: Marťa Kopecká, Péťa Jíchová, Michal Vavrinec či Jéňa Radina. Ti už většinou v repre nejsou a o naše nynější skvělé umístění se postarala nová generace žáků, juniorů a čerstvý senior Dominik Pospíšil. To je pro mě velmi cenné a znamená to, že naše práce s dětmi se vyplácí a že ji snad děláme dobře. Ti žáci, kteří u Taekwonda vydrží i přes obávanou pubertu, mají šance se nominovat do reprezentace a závodit na té nejvyšší úrovni pokud mají chuť a vůli na sobě pracovat. Uvidíme, jak dopadne lednový výběr do repre, kde máme hned několik želízek v ohni, tak nám držte palce,“ přidala Radka Heydušková.