Mužský A tým po pádu z celostátní divize nemůže mít jiný cíl než okamžitý návrat. V cestě za postupem bude Pitbullům stát zejména řada silných pražských klubů. „Cítíme šanci i zodpovědnost vrátit do Kolína celostátní soutěž,“ říká předseda kolínských Pitbullů Petr Cícha.

Rezervní mužský tým myslel v průběhu uplynulé sezony na postup, ale sezonu přervala koronavirová pandemie. V novém ročníku ambice zůstávají a oba mužské týmy by měly hrát o čelo a postup.

Kolínské ženy dostaly příležitost postoupit do 2. ligy a poměří síly se zkušenějšími družstvy. Za ženy budou nastupovat i opory ambiciózního juniorského týmu, takže i ve vyšší soutěži by Kolín mohl hrát důstojnou roli.

Zajímavá sezona čeká ve 2. lize juniorky, protože došlo ke spojení několika regionů z důvodu menšího počtu dívčích družstev. Pitbullky tak budou k ligovým zápasům cestovat například do Chomutova nebo Liberce.

Junioři se i díky koronavirové pandemii udrželi ve 2. lize. Několik hráčů nastupuje pravidelně i v mužských soutěžích a mladší spoluhráči tak vedle nich mohou sbírat cenné zkušenosti.

Dorostence čeká po roční odmlce návrat do 2. ligy a budou chtít v silné konkurenci předvést kvalitnější výkony než posledně. Mladé dravé jádro ten potenciál určitě má.

Dorostenky nastoupí v soutěži se 3 hráčkami v poli. Tento model se v uplynulých letech osvědčil a pomohl k rychlejšímu individuálnímu posunu řady talentovaných florbalistek.

Ve starších žácích se sejde silný ročník, který by mohl bojovat o přední místa na všech letošních turnajích. Stejně jako starší kategorie i starší žáci se letos naposledy musí představit v domácích zápasech mimo Kolín kvůli nevyhovujícím halám. Nová sportovní hala v další sezoně tento problém konečně vyřeší a sportovci se budou moci představit před svými fanoušky.

Mladší žáci nastoupí hned ve dvou soutěžích, v lize s pěti i se třemi hráči v poli. Do mladších žáků se přesunul základ velmi úspěšného družstva elévů, které patřilo mezi vůbec nejlepší družstva v regionu.

Elévové tak začnou v nejvyšším koši, kde je čeká silná konkurence a po odchodu řady opor bude zajímavé sledovat, jak si s výzvou nový tým poradí. Kolínská přípravka měla v minulém roce úspěšnou premiéru a nejmladší florbalisté budou chtít i nadále rozdávat radost ze hry.

„Příští rok budeme slavit 20 let od založení klubu, zároveň bude slavnostně otevřena vytoužená sportovní hala, takže bychom rádi vybojovali co nejvyšší soutěže, abychom se potom doma mohli představit se vší parádou. Věřím, že to pro nás všechny bude motivace celý rok tvrdě pracovat a že tak smažeme i handicap, kterým jsou současné nelehké tréninkové podmínky. Roste nám silná mladá generace a radost máme i z dívčích družstev, bude to zábavná sezóna, zveme proto všechny fanoušky, přijeďte nás podpořit i do azylu mimo Kolín. Zároveň doufáme, že se koroně navzdory všechny soutěže úspěšně odehrají,“ dodal Petr Cícha.