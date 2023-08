Kolínský cyklistický oddíl Expres CZ - Tufo Team se může pochlubit hned několika úspěchy z posledních závodů. Klub také zvítězil v Českém XCO poháru.

Tým Expres CZ-Tufo Team Kolín při soustředění v Turecku | Foto: Jan Slavíček

Úspěšný víkend v Harrachově

Program finálového klání Českého XCO poháru v Harrachově zahájil Mistrovský závod v short tracku. V tomto formátu se nejvíce dařilo 5. juniorovi Václavu Naxerovi, 5. kadetce Evě Drhové a 9. v elitě Patriku Černému.

Medailisté z finálového závodu

Pohárová trať v Harrachově patří rozhodně mezi ty nejvíce fyzicky náročné. To vše ještě okořenilo velmi horké počasí. Mezi nejlepší výkony patří rozhodně 3. místo Františka Hojky v juniorské kategorii, který tak po předchozím vítězství na mezinárodním závodě ve Stupně potvrdil svou formu. Toho ještě velmi zdatně doplňoval čtvrtý Václav Naxera. Skvěle si počínal vítěz kategorie do 23 let Patrik Černý. V elitě pak přidal dobré 8. místo Matěj Ulík. Další medaili doslova vysprintovala bronzová žákyně Nela Drábková. Zmínku si určitě zaslouží i 4. místo kadetky Evy Drhové a 5. místo juniorky Nikoly Vágnerové.

Kolínští nejlepším mtb týmem

Finálový závod je významný tím, že se uzavírá i celkové pořadí jednotlivců, družstev i celých týmů. Díky kolínské široké základně od mládeže až po elitní profesionály dokázal klub suverénně opanovat soutěž celkového pořadí týmů. Vítězství uhájila i družstva mužů elite a juniorů. Juniorky pak braly 2. místo a mladší žákyně místo 3. Za vyzdvihnutí pak stojí vítězství Patrika Černého v kategorii do 23 let, ve které jezdí teprve prvním rokem. Junioři pak v celkovém pořadí obsadili stejné umístění jako ve finálovém závodě. Tedy František Hojka 3. a Václav Naxera 4. Kadetka Eva Drhová přidala další bronzovou příčku a výčet skvělých celkových umístění uzavírá 2. místem mladší žákyně Nela Drábková. Pódiové umístění jen těsně uniklo 4. Matějovi Ulíkovi.

Z MTB do cyklokrosu

Nyní se závodníci zúčastní ještě několika MTB závodů, kde budou pracovat zejména na navýšení svého bodového stavu v UCI žebříčku, aby příští rok měli na významných akcích co nejlepší startovní pozici. Následně plynule naskočí do cyklokrosové sezony, která letos velice nezvykle začíná 28. září v Kolíně. „Rádi bychom tak touto cestou pozvali všechny naše partnery na tuto krásnou akci, kde společně můžeme podpořit kolínské závodníky a užít si všechny skvělé sportovní výkony,“ zní z řad kolínského oddílu.