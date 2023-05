Cyklistický Expres CZ-Tufo Team Kolín má za sebou dva závody Českého XCO poháru, a i když z Města Touškova neveze tolik medailí jako z Kutné Hory, v silné mezinárodní konkurenci se rozhodně neztratil.

Tým Expres CZ-Tufo Team Kolín | Foto: Jan Slavíček

Velmi pěkné výkony předvedla zejména kolínská mládež. Zejména čtvrtý kadet Richard Severyn, ve stejné kategorii byl o příčku horší Dominik Hřebejk, i jejich dívčí kolegyně čtvrtá kadetka Eva Drhová. Mezi juniory byl nejlepší pátý František Hojka, který i po druhém závodě zůstává ve vedení českého poháru. Pěkným šestým místem jej doplnil Václav Naxera.

V celkovém pořadí národního poháru zaujímá v mužích Elite první příčku Matej Ulík. Mezi muži do 23 let je pak druhý Patrik Černý. Juniorům vévodí František Hojka doplněn pátým Václavem Naxerou a osmým Danielem Rubešem. Kadetka Eva Drhová je druhá. V pořadí týmů ten kolínský s velkým náskokem vede.

Přípravy na domácí svátek cyklistiky

Nyní veškeré úsilí směřují všichni z kolínského oddílu k podniku, který je důležitý nejen pro něj, ale pro českou cyklistiku jako takovou. Jedná se o první Světový pohár v sezoně 2023 jedoucí se v Novém Městě na Moravě. Aktuálně jsou dva kolínští junioři Hojka a Naxera, juniorka Jurová a muž do 23 let Černý na reprezentačním soustředění zaměřeném na perfektní přípravu před tímto to závodem.

Na startu je pak doplní další závodníci jako je Matěj Ulík, nebo doufejme v již zdravou Terezu Tvarůžkovou. Světový pohár se jede o víkendu 12. - 14. května ve Vysočina Aréně.

Program Světového poháru

Sobota 13. května: 8:45 XCO junioři, 10:30 juniorky, 15:00 muži U23

Neděle 14. května: 11:30 ženy elite, 15:00 muži elite