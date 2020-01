Ve víkendových utkáních Extraligy juniorů U19 se kolínští hráči střetli s týmy Slavoj BK Litoměřice a YDEA Kondor Liberec. Úkol zněl jasně – dvě výhry.

Protože pokud chtějí mladí Medvědi pomýšlet na účast v play-off, žádný jiný výsledek nepřicházel v úvahu. A podařilo se jim to. Oba zápasy byly velmi náročné a obě vítězství těžce vybojovaná, ale zasloužená, a o to cennější. Je to neuvěřitelné, ale Kolín, nováček soutěže, sahá po účasti mezi osmi nejlepšími týmy celé České republiky.