Oba týmy patří každý rok k aspirantům postupu do Final four nejvyšší juniorské basketbalové soutěže a nejinak je tomu i letos. V loňské sezoně vypadl Nymburk ve čtvrtfinále po vyrovnané sérii se silným Prostějovem, USK padlo až ve finále po prodloužení.

Každému bylo jasné, že mladí Medvědi nebudou v těchto utkáních favority. A na palubovce Geosan arény se odehrály dvě parádní basketbalové bitvy.

BC Kolín – Nymburk 85:74

Na domácích hráčích byl hned od počátku znát respekt ze soupeře. Vzájemné výsledky hovořily dlouhodobě ve prospěch Nymburka a také sebevědomé vystupování jeho hráčů domácím svazovalo ruce i nohy.

Hosté se vcelku snadno a rychle ujali vedení 6:0 a teprve po důrazné domluvě svého trenéra si mladí Medvědi uvědomili, že takhle se hrát nedá. Pomalu získávali důvěru v sebe sama a postupně zjišťovali, že nymburský útok není nezastavitelný a jejich obrana není tak neprostupná, jak se zpočátku zdálo. Přesto po celou první čtvrtinu tahali za kratší konec.

Do druhé čtvrtiny vstoupil Kolín podstatně aktivněji a postupně snižoval rozdíl ve skóre, až k poločasovému nerozhodnému stavu.

Ve druhém poločase byl kolínský respekt ten tam a mladí Medvědi ho začali šňůrou 8:0. Ale nymburští hráči ukázali, že nejsou žádní „nazdárci“. Trpělivě ukrajovali z kolínského náskoku, aby se těsně před koncem třetí čtvrtiny dostali o bod do vedení. Domácí znovu zapnuli na plné obrátky a šestibodovou šňůrou překlopili skóre ve svůj prospěch. Trojka z klaksonem z ruky nymburského Rylicha je ale poněkud přibrzdila.

V závěrečném dějství to z počátku bylo kdo z koho, ale kolínští hráči si stále udržovali mírné vedení. V rozhodujících chvílích odehrál skvělý part Vetor a třemi trojkami nasměroval kolínský tým ke konečnému vítězství.

Zdatně mu sekundoval Merta (double-double, 23 bodů, 12 doskoků ), Týml a neúnavný kapitán Somberg. „Nechtěl bych vyzdvihovat výkony jednotlivců. Každý hráč přispěl ke konečnému úspěchu. Nebýt zbytečného závěrečného polevení v obraně, mohl být rozdíl ve skóre ještě výraznější. Ale nebuďme neskromní, vsadil by někdo před zápasem na naše vítězství? Asi nevsadil,“ podotkl trenér Miroslav Sodoma.

Sestava a body: Merta 23, Týml 21, Vetor 19, Novák 8, Somberg 8, Vacek 4, Vítek 2, Černický, Kosík, Švesták, Vlček. Průběh: 13:20, 39:39, 61:59.

BC Kolín – USK Praha 66:84

Jestliže sobotní soupeř budil u kolínských hráčů respekt, pak z borců USK šel rovnou strach. Výšková i fyzická převaha byla jasně znatelná a v extraligových zkušenostech byl rozdíl propastný.

Počáteční nápor hostů vedl k jasnému vedení 11:0. Až za tohoto stavu se domácí probudili a Merta úspěšným nájezdem zavelel do útoku. Od této chvíle se mladí Medvědi rvali o výsledek a přítomní diváci mohli sledovat zajímavý basketbal.

Hosté ale působili mnohem suverénnějším dojmem a své akce zakončovali snadněji než domácí. Postupně navyšovali skóre ve svůj prospěch až na rozdíl 19 bodů po třetí čtvrtině.

Leckdo by si mohl myslet, že je po zápase. Ale mladí Medvědi byli jiného názoru. Do závěrečné čtvrtiny vtrhli jako uragán a soupeř se nestačil divit, co se s ním děje. Tři minuty před koncem byl stav 66:72. Bohužel v těchto chvílích se nepodařilo kolínským hráčům tři své útoky zakončit úspěšnou trojkovou střelou. Na druhé straně byla levačka hostujícího Vlka třikrát neomylná. A znamenalo to definitivní konec kolínských nadějí na úspěch.

„Přesto se nemáme za co stydět. Předvedli jsme velmi dobrý kolektivní výkon, ale soupeř byl prostě lepší,“ přiznal Miroslav Sodoma.

„Třicet sedm minut jsme drželi v napětí loňského vicemistra, výběrový tým složený z hráčů z celé republiky a navíc i několika cizinců. Kdo by toto tvrdil před začátkem sezony, byl by považován za blázna,“ dodal kolínský trenér.

Po osmi odehraných kolech mají mladí Medvědi bilanci šesti vítězství a dvou porážek, což je ve dvanáctičlenné tabulce řadí na páté místo.

„Opět musím zopakovat, že prvotní snahou týmu je vyhnout se posledním dvěma sestupovým příčkám a na ty má v tuto chvíli nečekaně velký náskok,“ těší Sodomu.

V příštích dvou utkáních však mladé Medvědy čekají ti opravdu nejtěžší možní soupeři. V sobotu 23. listopadu zajíždí do Písku, kde je čekají domácí Sršni. Mužstvo dlouhodobě budované a skládané z celých jižních a západních Čech, v čele s mládežnickými reprezentanty Martinem Svobodou a Vojtěchem Sýkorou skončilo vloni na čtvrtém místě. A v neděli 24. listopadu bude jejich soupeřem v Jindřichově Hradci mužstvo GBA. Mezinárodní mládežnická basketbalová akademie, která sdružuje mladé basketbalisty z celého světa, vyšperkovaná dalšími dvěma českými mládežnickými reprezentanty, Matějem Burdou a Nikolaosem Noumerosem. Loňský vítěz Extraligy U19.

Sestava a body: Somberg 17, Týml 16 (11 doskoků), Merta 15 (12 doskoků), Novák 9, Vacek 7, Vítek 2, Černický, Kosík, Švesták, Vlček. Průběh: 20:26, 40:49, 51:70.