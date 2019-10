Obě mužstva patří dlouhodobě ke špičce českého mládežnického basketbalu a pravidelně bojují o příčky nejvyšší. V loňském ročníku skončila Ostrava po základní části čtvrtá a až ve čtvrtfinále play-off vypadla po vyrovnaných soubojích s Pískem. Prostějovští hráči si počínali ještě lépe a skončili celkově třetí v Mistrovství ČR. Ale kolínští hráči mají dostatek chuti a vůle ukázat, že nejvyšší mládežnickou basketbalovou soutěž nehrají náhodou.

BC Kolín – BK Snakes Ostrava 100:90

Píše se 8. květen 2014 a na mistrovství ČR starších minižáků U13 se utkávají týmy BK Torola Snakes Ostrava a BC Kolín. Ve vyrovnaném utkání vítězí ostravští hráči 72:65 a nastartují svou pouť ke konečnému čtvrtému místu. Kolín pak v tomto mistrovství končí na místě sedmém. Od té doby uplynulo mnoho basketbalové vody a v sobotu 26.10.2019 proti sobě stanou oba týmy znovu. Po více než pěti letech.

V ostravském týmu je šest pamětníků tehdejšího utkání, v kolínském ještě o jednoho více (Kosík, Merta, Novák, Somberg, Vacek, Vetor, Vlček). A utkání je opět vyrovnané od začátku až do konce, ale tentokrát se šťastnějším koncem pro Kolín.

Hned od začátku se na palubovce Geosan arény rozpoutala basketbalová bitva, ve které se oba týmy několikrát vystřídaly ve vedení. Ostravští, dirigovaní Jakubem Kotalou a pod oběma koši kralujícím Janem Mičkou, předváděli velmi tvrdý a zároveň rychlý basketbal.

Kolínským hráčům to moc nevonělo a zdáli se být poněkud zaskočeni. Z počátku tým držel nad vodou především Kevin Týml, který zaznamenal prvních třináct bodů domácího mužstva. Postupně se k němu přidali i ostatní a Kolín se opět začal prosazovat kolektivním pojetím.

Občas jim pomohlo i trochu štěstíčka, a to když první i třetí čtvrtinu zakončili v poslední vteřině dalekonosným trojkovým pokusem o desku. V prvním případě to byl Lukáš Kosík, ve druhém Pavel Novák.

Ani jednomu z mužstev se v průběhu nepodařilo získat více než pětibodový náskok a zdálo se, že utkání dospěje do nervydrásající koncovky. Ale mladí Medvědi se rozhodli jinak. Po dvou minutách poslední čtvrtiny, kdy se zdálo, že Ostrava přebere otěže utkání do svých rukou, předvedl Kolín rozhodující trhák. Kapitán Filip Somberg k němu zavelel povedeným trojkovým pokusem a šňůru 14:0 uzavřel Lukáš Vacek dvěma proměněnými trestnými hody.

Mladí Medvědi tento náskok už udrželi až do konce a mohli slavit překvapivé, ale zasloužené vítězství. „Každý z hráčů, který se zapojil do hry přispěl k tomuto nečekanému úspěchu,“ uvedl trenér Miroslav Sodoma.

Sestava: Týml 23, Somberg 21, Kosík 14, Novák 14, Merta 9, Vetor 8, Vítek 7, Vacek 4, Černický, Švesták, Vlček. Průběh: 24:23, 49:46, 75:72.

BC Kolín – BCM Orli Prostějov 97:90

Nedělní utkání mělo úplně jiný průběh. Kolínští hráči, poté, co odhodili počáteční zbytečný respekt k soupeři, si několikrát vytvořili slibný náskok. Ten činil v průběhu třetí čtvrtiny až šestnáct bodů.

Svou pestrou a aktivní hrou nutili soupeře k chybám, které pak nemilosrdně trestali. Ale pokaždé se nechali těžce vydobytým náskokem ukolébat a prostějovští hráči, spoléhající se především na trio svých mládežnických reprezentantů Jansa, Pelikán, Uličný se vždy dotáhli na nepatrný rozdíl ve skóre. Ukazovali kolínským hráčům, že se rozhodně nemíní vzdát a mladí Medvědi museli o výsledek bojovat až do závěrečných vteřin.

Poslední kolínský nástup v polovině čtvrté čtvrtiny už byl ale definitivní. Přesto si Kolíňáci opět neodpustili polevení v obraně a Prostějov mohutně dotahoval. Zaznamenal několik snadných bodů, ale vítězství už domácím vzít nedokázal.

Kolínské hráče v tomto utkání podržela především střelba trestných hodů, kdy z 34 pokusů jich 28 proměnili a procentuální úspěšnost 82,4 je na mládežnický tým opravdu skvostná. Prim v tomto hrál především kapitán Filip Somberg (15/14), ale k vítězství přispěli opět všichni hráči a týmové pojetí mladých Medvědů tak slavilo další překvapivé vítězství.

Po šesti odehraných kolech se Kolín ve dvanáctičlenné tabulce nachází na třetím místě s bilancí pěti výher a jedné porážky. Pro tým, jehož hlavním cílem je vyhnout se posledním dvěma sestupovým příčkám, je to pohled vskutku neuvěřitelný.

To se může ovšem rychle změnit, takže mladí Medvědi se nesmí uložit k zimnímu spánku, ale naopak se pořádně připravit na další utkání. Hned v těch následujících přivítají opět na domácí palubovce mužstva prošpikovaná mládežnickými reprezentanty, a to BA Nymburk (sobota 9.11.) a USK Praha (neděle 10.11.).

Už jen názvy obou klubů budí respekt a výčet jejich mládežnických úspěchů je téměř nekonečný. S mládežnickým A-týmem Nymburka se Kolíňáci v průběhu své mládežnické kariéry střetli několikrát a vzájemná bilance je pro ně výrazně nepříznivá. Tým USK Praha je loňský vítěz základní části kategorie U19 a v Mistrovství ČR podlehl až ve finále mezinárodní basketbalové akademii GBA Europe.

Sestava: Vacek 23, Somberg 21, Kosík 20, Týml 12, Merta 7, Novák 6, Černický 4, Vetor 2, Vítek 2, Švesták, Vlček. Průběh: 33:19, 57:47, 79:68.