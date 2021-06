Kolín poprvé v letošní sezoně zvítězil na brněnské palubovce a díky tomu si vytvořil skvělou výchozí pozici od odvety. Výhra o sedm bodů znamená, že si doma může dovolit prohrát i o šest bodů.

„Čeká nás druhý poločas boje o bronzové medaile. I přesto, že jsme si z Brna přivezli sedmibodové vedení, nesmíme usnout na vavřínech. Do utkání musíme vstoupit plně koncentrovaní a vyvarovat se chyb, kterých jsme v Brně udělali hodně,“ uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

„Víme, na čem zapracovat do druhého poločasu téhle série. Mix hráčů, který tu je, je velmi dobrý, máme na čem stavět. V Kolíně to bude poslední zápas, dáme do toho všechno, není na co čekat. Nějaké trumfy v rukávu ještě máme,“ řekl asistent Brna Martin Vaněk.

Odveta se hraje v neděli od 17.45 hodin v hale Spojů.