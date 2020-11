Ústí nad Labem zatím zapsalo čtyři výhry, tedy stejný počet vítězství jako kolínský tým. Severočeši postupně vyzráli na Pardubice, Ostravu, Hradec Králové a Svitavy.

Kolínský tým v minulém týdnu předvedl na domácí palubovce senzační jízdu, když i bez chybějícího Wallace dokázal porazit nejprve těsně o dva body Hradec Králové, poté jasným rozdílem Olomoucko a nakonec v nervy drásající bitvě Ostravu.

Nejzářivější hvězdou soupeře je bezesporu extravagantní křídlo Autrey, který zamířil do Ústí nad Labem po dvou sezonách v dresu rivala z Děčína a předtím nastupoval v KNBL i za Pardubice a Jindřichův Hradec. Svou třetí sezonu u Pand kroutí další Američan Spencer Svejcar, na kterého si kolínská obrana bude muset dat velký pozor. Pozici back-up rozehrávače pak zastává poslední ze zaoceánských posil DJ Hanes, který do české ligy zamířil po angažmá v Kosovu. Z českých hráčů je klíčovou postavou Michal Šotnar, který diriguje ústeckou hru, dále podkošová stálice Pecka a také ostrostřelec Fait.

Do utkání se Slunetou již trenér Miroslav Sodoma může počítat i s křídelníkem Wallacem, kterému byla ukončena karanténa a pro tohoto rodáka z Baltimoru to bude o to víc pikantní souboj, jelikož právě v dresu soupeře nastupoval v sezoně 2018/2019.

„Chceme navázat na předešlá vítězná utkání a jsme rádi, že již budeme mít k dispozici Devante Wallace, díky kterému rozšíříme naší rotaci a zejména útočný potenciál,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.

„Jsme si však vědomi kvalit soupeře a odrážet se chceme hlavně od obranné činnosti, na kterou jsme se v minulých dnes při tréninku zaměřili,“ dodal Rytina.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.