Letošní vrchol tuzemské atletické sezóny, mistrovství České republiky mužů a žen, hostil Tábor. První den se na šampionátu představilo v individuálních disciplínách sedm kolínských atletů a také obě sprinterské štafety, v neděli bylo v akci osm Kolíňáků.

Kolínská mužská štafeta obsadila na MČR v Táboře skvělé páté místo. | Foto: Jiří Tuček

Jako první se na táborské dráze objevila v rozběhu na 400 metrů překážek Lenka Novotná. A bylo to vystoupení vydařené. Ve druhém rozběhu doběhla na druhém, přímo postupovém místě v pátém nejrychlejším čase ze všech tří rozběhů 60,05 s a zajistila si tak nedělní finále.

Český Brod jde v Mol Cupu dál. Slaný porazil o dva góly

Zdaleka tolik se nedařilo sprinterům na 100 metrů, kteří zaklekli do bloků hned čtyři. V nepříznivém protivětru zůstali daleko za letošními maximy i postupem do finálového závodu. Jana Šafránková obsadila v čase 12,46 s třináctou příčku, Jiří Synek skončil za 11,29 s devatenáctý, Štěpán Veselý za 11,71 s dvaadvacátý a František Hanč za 11,83 s o místo za ním.

V závodu výškařek bojovala o co nejlepší umístění Anita Hrušková. Ta zdolala napoprvé 160 i 165 cm a na výšce 169 cm uspěla napodruhé, další postupná výška 172 cm ale byla už nad její síly a v konečném pořadí to pro ni znamenalo devátou příčku.

Poslední kolínský individuální start absolvoval v závěrečné sobotní disciplíně v běhu na 5000 metrů Roman Pazdera a vedl si výborně. Za vedoucí trojicí Zajíc, Vebr, a Marčík sice propadl před posledním kilometrem na šesté místo, měl však tentokrát výborný závěr, a v posledním kole stíhal dokonce Marčíka, který z vedoucí skupiny odpadl. Romanovi nakonec v čase 4:45,55 min. chybělo na čtvrté příčce necelých pět sekund k medaili.

V závodech sprinterských štafet na 4x100 metrů se výrazně lépe dařilo mužům. Zatímco dívčí sestava Špringrová, Novotná, Schederová, Šafránková si na poslední předávce nedokázala kolík předat, a do cíle se tak nedostala, mužské kvarteto Veselý, Soukal, Kratochvíl, Synek doběhla v čase 42,01 s na páté příčce a za bronzovou medailí zaostala o 85 setin.

Vynikajících úspěchů dosáhly na mistrovství dvě odchovankyně kolínské atletiky. Helena Jiranová, kterou stále i v dresu USK Praha připravuje Ratislav Šedina, nejprve dosáhla v rozbězích druhého nerychlejšího času 13,49 s a poté si ve finálovém běhu dokázala poradit se všemi soupeřkami, když nejrychlejší z rozběhů Nikoletu Turnerovou porazila v letošním svém nejrychlejším čase 3,29 s o tři setiny. Přitom o mnohem lepší výkon ji připravil silný protivítr 2,3 m/s.

Ve výškařském sektoru pak svůj první mistrovský titul pod otevřeným nebem mezi dospělými vybojovala Denisa Pešová, která ve velkém souboji s Michaelou Hrubou posunula svůj osobní rekord už na 188 cm a po titulu z MČR do 22 let a čtvrté příčce z ME stejné kategorie prokázala stálou vysokou formu. Ve finále nejkratšího sprintu mužů chybělo dalšímu kolínskému odchovanci Stanislavu Jírovi na čtvrté příčce po času 10,72 s k bronzu sedm setin.

Velim nabírá formu. Šourek hattrickem rozhodl o výhře nad Chrudimí

Nedělní program nezačal pro kolínské barvy vůbec šťastně. V soutěži kladivářů totiž největší medailové želízko, mistr ČR mužů do 22 let Martin Buryan, totiž v soutěži nezaznamenal ani jeden zdařený pokus a ze soutěže, v níž na medaili nečekaně stačilo pouze necelých 62 metrů, odcházel bez zapsaného výkonu. Totéž hrozilo po dvou pokusech i junioru Vlastimilu Trnkovi. Ten nakonec "založil", ale s výkonem 46,83 m a 13. příčkou spokojený nebyl.

V rozbězích na 200 metrů si nejprve Jana Šafránková časem 25,73 s vyběhla sedmnácté místo, pak se ale výborně povedl rozběhl Lukáši Soukalovi. Ten startoval hned v rozběhu prvním a vůbec nemusel čekat na výsledky těch dalších, protože si v protivětru dokázal ve velmi kvalitním času 21,77 s vybojovat druhou, přímo postupovou příčku. Šimon Kratochvíl pak zaběhl výkon 22,66 s, a to znamenalo celkové čtrnácté místo.

Další disciplínou v časovém pořadu bylo finále běhu na 400 metrů překážek žen s Lenkou Novotnou na startu. Ta zůstala věrná své letošní taktice s rychlejším začátkem a do cílové roviny nabíhala v přímém souboji o bronzovou medaili. Nevyšla jí ale ideálně předposlední překážka, a tak z toho nakonec bylo velmi kvalitní páté místo v letošním nejrychlejším čase 59,24 s.

V koulařském sektoru poslal Pavel Krejča své náčiní nejdále ve druhé sérii, a to na vzdálenost rovných 14 metrů, což znamenalo celkovou 12. pozici.

Druhá půle degradovala celý zápas. Kolín generálku nezvládl

V soutěži tyčkařek bojovala do o medaili Zuzana Pražáková. Ta do posledního dne zvažovala, zda na šampionát odjede, protože se po zranění, kvůli němuž startovala naposledy v únoru, nestihla dostat do špičkové formy. Nakonec ale nastoupila, a když zdolala napoprvé 360, 376, 391 i 401 centimetrů, byla v čele soutěže, v níž už zůstaly pouze čtyři tyčkařky. Na 411 cm, na které stále ještě nenastoupila Švábíková, se oddělila Ondrová, která zdolala napoprvé, zatímco Zuzana Pražáková i Pöschlová dvakrát shodily. Kolínská tyčkařka byly úspěšná napotřetí, ale kladenská soupeřka jí jistotu medaile nedopřála a v soutěži se také napotřetí zachránila. Definitivně pak Zuzanu Pražákovou o cenný kov připravila na 420 cm, na kterých po Ondrové i Švábíkové uspěla znovu ve své poslední možnosti, zatímco Zuzana Pražáková již na tuto výšku nestačila, a skončila tak čtvrtá.

Kolínskou účast uzavřel ve finálovém běhu na 200 metrů Lukáš Soukal. V závodě, v němž padl zásluhou Ondřeje Macíka národní rekord, se mu dařilo, vylepšil svůj čas z rozběhu na 21,70 s a vybojoval mezi nejlepšími českými sprintery výborné šesté místo.

Kolínští atleti získali na vrcholu sezóny pět finálových umístění - čtvrtí skončili Roman Pazdera a Zuzana Pražáková, páté místo patřilo Lence Novotné a sprinterské štafetě mužů a šestý skončil Lukáš Soukal. Tento výsledek je velmi dobrý a srovnatelný s předchozími lety, škoda, že po mnoha letech chybí v kolínské sbírce poprvé od roku 2005 medaile. V součtu s dvěma tituly Heleny Jiranové a Denisy Pešové, bronzu Stanislava Jíry ze sprinterské štafety a čtvrtého místa z individuální stovky a páté příčky Petry Andrejskové, tedy s výsledky kolínských odchovanců, byla však kolínská stopa na šampionátu výrazná.

Fotbalisté Ovčár ani tentokrát nevyhráli, s gardou Bohemians bavili fanoušky