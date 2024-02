Vrchol domácí halové sezony - mistrovství České republiky v kategorii mužů a žen - hostila o tomto víkendu Ostrava. Kolínskou atletiku na něm reprezentovala osmička závodníků, z nichž šest se představilo hned v první den soutěží. A tyčkařka Zuzana Pražáková dokázala znovu pro kolínské barvy vybojovat mistrovskou medaili, v letošní sezóně kolínskou první.

Nejprve se ale představila divákům ve výškařském sektoru svěřenkyně Ratislava Šediny Anita Hrušková, kterou letošní výrazné zlepšení na 182 cm řadilo do širšího okruhu favoritek. V mistrovské soutěži se jí ale nepodařilo k tomuto výkonu přiblížit. Na první pokus zdolala základní výšku 163 cm a napodruhé 168 cm, následující výška 173 cm již ale byla nad její síly, a tak jí dosažený výkon zajistil osmou příčku mezi nejlepšími českými výškařkami. Úplně spokojená nebyla ani odchovankyně kolínské atletiky Denisa Pešová, která stejně jako Klára Krejčiříková překonala 182 cm, ale o bronz ji připravil horší zápis. Vítězná Zdara Pezinková i druhá Michaela Hrubá zdolaly 186 cm.

Poté už zahájily svou soutěž tyčkařky a Zuzana Pražáková si zvolila za základní výšku 391 cm, které zdolala napoprvé. V tu chvíli zůstávalo v závodě ještě šest tyčkařek. Na následující výšce 401 cm uspěla Zuzana znovu napoprvé a po nezdarech jí odpadly dvě ze soupeřek. O zisku své další mistrovské medaile rozhodla svěřenkyně svého otce Vladimíra Pražáka a Boleslava Patery úspěšným druhým pokusem na 411 cm. Tuto výšku už zdolala pouze Nikola Pöschlová a nejlepší česká tyčkařka současnosti Amálie Švábíková ještě do soutěže nevstoupila. Dál už se kolínská závodnice nedostala, zatímco Pöschlová překonala 438 cm a Švábíková se dostala i přes 455 cm, a tak Zuzana Pražáková vybojovala bronzovou medaili!

V rozbězích na 60 metrů zaklekla do bloků trojice svěřenců Antonína Morávka. Svou první velkou zkušenost mezi dospělými si odbyla v prvním rozběhu stále ještě patnáctiletá Aneta Bedrnová. Nedávný superrychlý osobní rekord 7,58 s sice zopakovat nedokázala, ale v čase 7,76 s doběhla ve svém rozběhu třetí, celkově to pro ni znamenalo mezi absolutní českou sprinterskou elitou 13. příčku a od finále ji dělilo pouze šest setin. Hned v následujícím rozběhu se představila Jana Šafránková. I ona doběhla na třetí místě, ale vyrovnaný osobní rekord 7,68 s ji posunul do osmičlenného finále! Mez muži startoval junior Jiří Synek. Ten ve svém rozběhu obsadil za 7,00 s sedmou příčku, což znamenalo celkově 22. pozici.

Šestým kolínským atletem v akci byl koulař Pavel Krejča. Ten prvním pokusem poslal své náčiní do vzdálenosti 13,93 m, ve druhém pokusu se zlepšil na 14,45 m, ale ve třetí sérii už zaznamenal nezdařený pokus a celkově obsadil 11. příčku.

Sobotu z kolínského pohledu zakončila svým finálovým startem Jana Šafránková. V závodě, kde vítězná Karolína Maňasová překonala časem 7,15 s český rekord, zaběhla čas 7,71 s a sedmým místem dosáhla na svůj největší úspěch v kategorii žen.

Sobotní boje přinesly medailový zisk i dvěma odchovancům kolínské atletiky. Helena Jiranová opanovala finále běhu na 60 metrů překážek ve výborném čase 8,09 s a Stanislav Jíra ve finále nejkratšího sprintu vybojoval časem 6,76 s bronzovou medaili.

V nedělním programu zajímaly příznivce kolínské atletiky především rozběhy na 200 metrů. Ve druhém z nich si výborně vedl svěřenec Antonína Morávka Lukáš Soukal, který si dokázal vylepšit halový osobní rekord na 21,46 s a cíl proťal jako druhý za největším favoritem Ondřejem Macíkem. Protože ale na 200 metrů je v hale finále pouze pětičlenné, tak do něj postupovali pouze vítězové čtyř rozběhů a pouze jeden další sprinter s nejrychlejším časem. Právě na tuto pozici se Lukáš dostal, musel však čekat na výsledek dalších dvou rozběhů. Do startovní listiny toho třetího se nakonec dostal i kolínský junior František Hanč, který časem 23,29 s obsadil celkové 17. místo. Lukáš Soukal na pozici "lucky loosera" ale vydržel, a to trochu překvapivě platilo i po posledním rozběhu, v němž druhý Jiří Polák s osobním halovým maximem 20,91 s za kolínským sprinterem o 10 setin zaostal.

Ve finálovém běhu na 200 metrů sice už Lukáš Soukal svůj výkon z rozběhu nezlepšil a výkonem 21,87 s skončil pátý, i tak jde ale pro něj o výrazný úspěch mezi nejrychlejšími českými sprintery.

Lukáš Soukal se na šampionátu představil ještě jednou, a to v sestavě Jiří Synek, Šimon Kratochvíl, František Hanč a Lukáš Soukal v běhu na 4x200 metrů. Kolínská sestava obsadila v prvním běhu v novém oddílovém rekordu 1:28,73 min. na třetím místě. O devět desetin rychleji ale dokázala ve druhém běhu běžet čtveřice A.C. TEPO Kladno a odsunula tak kolínské kvarteto na nepopulární bramborovou pozici.

Letošní vystoupení kolínských atletů především díky bronzové medaili Zuzany Pražákové, čtvrté příčce mužské štafety, páté pozici Lukáše Soukala, sedmému místu Jany Šafránkové a osmé příčce Anity Hruškové bylo rozhodně úspěšné.

