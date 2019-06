Úvod obstarali skvělí kladiváři

Prvními předsunutými disciplínami byly soutěže v hodu kladivem, a tak jako první se na šampionátu představila teprve sedmnáctiletá dorostenka Eliška Drábková. Ta mohla být se svým vystoupením rozhodně spokojena, když ve druhém pokusu hodila 40,80 m, což bylo pouze o 4 cm méně, než je její osobní rekord, a obsadila 14. místo. To byl však pouze předkrm před závodem mužů, do nějž byla vybrána hned trojice mladých, ještě juniorských kladivářů, a všichni tři se probojovali do finále. V něm osmou příčku získal Martin Buryan, který zaznamenal jediný zdařený pokus dlouhý 45,72 m. V dramatické bitvě o medaile si skvěle vedl svěřenec Petra Sklenáře Karel Hanuš. Ten si třetím pokusem vylepšil osobní maximum na 54,47 m a do finále šel z druhé příčky. Postupně se před něj ale dostali dva soupeři, a tak před posledním hodem byl bez medaile. Karel ale zabojoval, poslal kladivo na 55,03 m a rozdílem pouhých tří centimetrů vybojoval bronz! Suverénně si ale v soutěži vedl třetí kolínský kladivář, svěřenec Tomáše Prajsnera Dominik Král, který se hned prvním hodem 56,73 m dostal do vedení, ze kterého jej už nikdo nesesadil, a když Domink v poslední sérii přidal na 57,97 m, stal se v 18 letech mistrem ČR mužů do 22 let!

Jakub Vítek bojoval o medaili

V rozbězích na 100 metrů překážek zaklekla do startovních bloků další dorostenka Lenka Novotná a vedla si velmi zdatně. Cílem proběhla v novém nejen osobním, ale také kolínském rekordu dorostenek 15,05 s a obsadila mezi mnohem zkušenějšími soupeřkami 14. místo. Ve výškařském sektoru se příliš nedařilo Tomáši Puczkovi, který zdolal pouze základní výšku 188 cm a skončil patnáctý. To už ale bojoval v tyčkařském sektoru další kolínský junior Jakub Vítek. Svěřenec Pavla Berana zdolal postupně 457, 472 i 487 cm napoprvé a na výšce 502 cm bojoval o medaili. Tuto výšku už bohužel nezdolal a zbyla na něj nepopulární medaile bramborová.

Štěpán Hampl vybojoval druhé kolínské zlato

V rozbězích na 100 metrů zaklekla nejprve do bloků dorostenka Jana Šafránková a potvrdila stabilní výbornou formu, když ve svém rozběhu doběhla čtvrtá za 12,25 s a nakonec ji na 9. příčce dělilo jediné místo od postupu do finále. První rozběh mužů pak jasně vyhrál Štěpán Hampl za 10,66 s a třetí doběhl Marek Řehák v čase 10,87 s, jen dvě setiny za osobním maximem, a musel tak čekat, zda ho tento čas vynese do finále.V druhém rozběhu zaběhl Matyáš Koška na setinu shodný čas jako Řehák, ale protože doběhl druhý, měl jistotu finále. Na start posledního rozběhu se bohužel nepostavil jeden z favoritů na medaili Stanislav Jíra a po doběhu bylo jasné, že Marek Řehák doplní finálovou sestavu, v níž tedy poběží tři kolínští sprinteři.

Ve finálovém závodě nemusel Štěpán Hampl odrážet nápor největšího spolufavorita Davida Koláře, který byl diskvalifikován, ale nečekaně vyrovnaným soupeřem mu byl Tomáš Němejc. V mírném protivětru 0,2 m/s nakonec svěřenec Antonína Morávka vybojoval pro kolínské barvy druhý titul, když zaběhl velmi kvalitních 10,50 s a porazil svého největšího soka o pět setin. Marek Řehák ve výborném osobáku 10,80 s doběhl čtvrtý a hned za ním skončil za 10,85 s Matyáš Koška.

Další dvě medaile vyskákaly skokanky

Naráz probíhaly tři skokanské soutěže, v nichž měla kolínská atletika svá želízka v ohni. V soutěži trojskokanů bojoval Dominik Holub, který měl v soutěži dva zdařené pokusy. Tím prvním doletěl na 13,91 m, v tom druhém se vylepšil na 14,06 m, a to znamenalo kvalitní 6. místo. Medailové ambice pak měly tyčkařka Zuzana Pražáková a výškařka Denisa Pešová. A oběma se od začátku soutěže dařilo. Zuzana Pražáková zdolala čtyři výšky od 371 až po 405 cm napoprvé a v tu chvíli bylo jisté, že medaile ji nemine. Na 413 cm ale dvakrát neuspěla, a protože tuto výšku překonaly jak Amálie Švábíková, tak Nikola Pöschlová, nechala si třetí možnost na 418 cm. Ani tentokrát však neuspěla, a tak svěřenkyně Boleslava Patery a svého otce Vladimíra z Edenu odjížděla s bronzovou medailí. Také Denisa Pešová zdolala prvé čtyři výšky včetně 176 cm napoprvé. Když se pak napotřetí přenesla přes 179 cm, bylo jasné, že i ona si odveze medaili. Následných 181 cm vynechala a pokoušela se o splnění limitu pro ME juniorů na výšce 183 cm, ale tady už neuspěla. Stejně jako Zuzana Pražáková i svěřenkyně trenérky Zuzany Hlavoňové vybojovala bronzovou medaili. Ve stejné soutěži zdolala dorostenky Anita Hrušková 164 cm a obsadila 10. místo.

Šestou medaili vyběhl Roman Pazdera

V rozběhu na 400 metrů překážek se už ve své druhé disciplíně představila Lenka Novotná. Cíl proťala v čase 65,09 s, což jí vyneslo celkovou 19. příčku. Velkou medailovou nadějí byla štafeta mužů na 4x100 metrů. Čtveřice Koška, Hampl, Řehák, Jíra ale svůj závod nedokončila, když v jasném vedení nevyšla druhá předávka mezi Štěpánem Hamplem a Markem Řehákem a kolínská štafeta se do cíle nepodívala, a nedokázala tak zopakovat svůj loňský úspěch. O šestou kolínskou medaili se ale dokázal postarat v posledním závodě dne, běhu na 5000 metrů, svěřenec trenérky Jany Šedinové Roman Pazdera. Ten se ve volněji rozběhnutém běhu držel až v druhé polovině startovního pole. Po půlce závodu se tempo zrychlovalo, běžci postupně odpadali a kolínský vytrvalec se neustále posouval pořadím. Zastavil se až na bronzové pozici, když v posledním okruhu už nestačil na závěrečné zrychlení René Sasyna a Lukáše Chwistka a na třetí pozici dosáhl času 15:15,32 min.

Nedělní finále Vrbové

Nedělní počasí přivítalo účastníky šampionátu hustým deštěm a téměř dvacetistupňovým ochlazením. Oproti sobotě se v nedělním programu už představily pouze dvě závodnice v kolínských dresech. Dorostenecké oštěpařce Žanetě Vrbové se start vydařil. Třetím pokusem, který stihla těsně před začátkem silného deště a který doletěl na 37,92 m, proklouzla nečekaně ze sedmé příčky do finále. V něm nakonec o jednu příčku klesla, když na 8. místo ji odsoudil jen horší druhý pokus. Posledním kolínským vystoupením na mistrovství ČR mužů a žen do 22 let byl start Barbory Janůrkové v běhu na 3000 metrů překážek, který skončil 9. místem v čase 12:32,92 min.

Závodníci Sokola Kolín-atletika tak v konkurenci atletů 91 klubů znovu potvrdili ziskem dvou zlatých a čtyř bronzových medailí, podpořených ještě šesti finálovými umístěními příslušnost mezi desítku nejlepších českých klubů v této kategorii.