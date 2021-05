Oba kolínští sprinteři byli i přes chladné počasí se svým vystoupením v Ostravě spokojeni, protože oba posunuli v běhu na 100 metrů své osobní rekordy.

Marek Řehák prolétl cílovou rovinkou s podporou větru 0,7 m/s v čase 10,77 s a Lukáš Soukal, jemuž do zad foukalo o tři desetinky méně posunul své osobní maximum na 11,07 s.

Osobní rekordy si posunuli i oba odchovanci kolínské atletiky ze sprinterské skupiny Antonína Morávka. Štěpán Hampl časem 10,35 s dokonce splnil A limit pro start na mistrovství Evropy mužů do 22 let v Bergenu, Stanislav Jíra pak dosáhl času 10,64 s.

Méně štěstí měli sprinteři ve štafetách na 4x100 metrů, protože jak česká reprezentační štafeta mužů do 22 let v sestavě s Jírou a Hamplem, tak reprezentace juniorská, v níž se na třetím úseku představil Lukáš Soukal, se až do cíle nedostaly.

Kateřina Šafránková skončila v soutěži kladivářek, jíž dominovala Polka Kopronová před Francouzskou Tavernierovou a světovou rekordmankou Wlodarczykovou, na sedmém místě hodem dlouhým 67,76 m.

Helena Jiranová se představila v běhu na 100 metrů, ve kterém dosáhla času 11,95 s, a v běhu na 100 metrů překážek, který proběhla za 13,52 s.