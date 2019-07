Kolínskou atletiku na tomto vrcholu domácí sezóny reprezentovalo 34 (!) atletů a prvním, kdo se z nich v pátečním programu představil, byl dorostenecký kladivář Jiří Výborný. Příliš se mu ale nevedlo, výkonem 37,48 m zaostal výrazně za osobním maximem a skončil jedenáctý.

To dorostenka Lenka Novotná předvedla v rozběhu na 100 m překážek neskutečné zlepšení, když časem 14,30 s o tři čtvrtě vteřiny posunula svůj „osobák“ i kolínský historický rekord a jasně postoupila do semifinále.

Kateřina Vejdělková pak zaběhla rovněž své maximum 15,74 s a skončila dvacátá čtvrtá. V rozbězích na 110 m překážek dorostenců se lépe vedlo Tomáši Konvalinovi, který za 15,27 s postoupil do semifinále, zatímco Janu Brátovi čas 16,37 s stačil až na 24. příčku.

Z rozběhů na 100 metrů postoupily do semifinále jak dorostenky Jany Šafránková (12,35) a Kristýna Šlehubrová (12,43), tak dorostenci Jiří Šámal (11,36) a Lukáš Soukal (11,52), zatímco Tomáš Elliot Sojka sítem rozběhů neprošel (24. – 11,60).

Ze semifinálových bojů ale zvládla postup do sobotního finále jen Jana Šafránková čtvrtým časem 12,24 s, Kristýna Šlehubrová skončila desátá (12,46), Jiří Šámal dvanáctý (11,42) a Lukáš Soukal šestnáctý (11,62).

Výborně si v kvalifikacích vedli oštěpaři. Jak dorostenka Žaneta Vrbová (42,03), tak dorostenci Filip Moc (55,07) a Jakub Dudáš (55,04) dokázali kvalifikační limity 40,50 m a 55,00 m přehodit prvním pokusem a v sektoru se dlouho nezdrželi. A tak se do finále neprobojovala jen dorostenka Lucie Seifertová, která po hodu dlouhém 33,74 m obsadila 17. pozici.

Největšího úspěchu prvého dne soutěží dosáhla kladivářka Eliška Drábková. Svěřenkyně Kláry a Jiřího Tučkových si hned prvním hodem 46,31 m zajistila finále, do nějž šla po zlepšení osobního rekordu na 47,52 m ve třetí sérii z druhé příčky jen díky horšímu druhému pokusu. O tom, že získá svou první mistrovskou medaili, která byla nakonec z bronzu, rozhodlo v dramatickém závodě její finálové zlepšení o 6 cm (!) na 47,58 m!

Ve stejné soutěži obsadila Barbora Malá 14. příčku po výkonu 38,37 m a mezi juniorkami s náčiním o kilogram těžším vybojovala Eliška Kopecká místo desáté hodem 39,11 m.

Postoupit do dalších bojů se bohužel ve skoku dalekém nepodařilo ani dorostenci Vojtěchu Teplému (15. – 596), ani dorostence Heleně Rothanzlové (22. – 501), ani v rozbězích na 300 m překážek dorostenek Lucie Olivové (21. – 48,44) a Rozárrii Znamínkové, která závod nedokončila.

Mnohem lépe si ale vedla na stejné trati Lenka Novotná, která v novém kolínském rekordu 44,40 s postoupila do nedělního finále třetím nejlepším časem! Výborný výkon v běhu na 2000 m překážek dorostenek předvedla také Vanessa Adamcová. Výrazně si vylepšila osobní rekord na 7:44,76 min. a doběhla na velmi dobrém pátém místě.

Sobotní program zahájila z kolínského hlediska nejočekávanější soutěž, protože k hodu kladivem juniorů nastupovala z prvních tří míst v průběžných českých tabulkách kolínská trojice Dominik Král, Karel Hanuš a Martin Buryan. Svěřenec Tomáše Prajsnera Dominik Král suverénně potvrdil pozici současného nejlepšího českého kladiváře a hodem jen tři centimetry pod osobní maximum 67,57 m jasně zvítězil. Mrzet jej mohlo jen to, že se mu ani na šampionátu o metr nepodařilo pokořit limit pro účast na mistrovství Evropy.

Svěřenec Petra Sklenáře Karel Hanuš dokázal po boji obhájit stříbrnou pozici, když výkonem 59,55 m porazil o 18 cm svého pardubického soupeře Tomáše Větvičku. Závod se příliš nevydařil třetímu z kolínského trojlístku Martinu Buryanovi, který zaznamenal jediný zdařený pokus 49,87 m a skončil sedmý.

V semifinálových bojích nad překážkami se o postup do odpoledního finále snažili Lenka Novotná a Tomáš Konvalina. Lenka Novotná předvedla svůj druhý nejlepší životní výkon 14,61 s a nejlepší osmička jí bohužel o jedno místo utekla. Tomáš Konvalina zaběhl svůj nejrychlejší čas v životě 15,06 s, ale radost mu trochu zkazila příliš velká podpora větru 2,2 m/s. V celkovém pořadí obsadil 11. místo.

V poledním žáru začaly dvě disciplíny se žhavými kolínskými želízky na startu. Svěřenec Pavla Berana Jakub Vítek naprosto dominoval juniorské soutěži tyčkařů a své famózní představení zakončil překonáním vlastního historického kolínského rekordu skokem přes 515 cm! Juniorka Denisa Pešová si skvěle vedla v sousedním výškařském sektoru. V napínavé bitvě o titul zůstala svěřenkyně Zuzany Hlavoňové po zdolání výborných 180 cm v soutěži už jen s třineckou Bárou Sajdokovou. Ta však měla životní formu, dostala se i přes 186 cm, a kolínská výškařka tak vybojovala cenné stříbro!

Nejsmolnější závod poté absolvovala ve finále na 100 metrů Jana Šafránková. S nepovolenou podporou větru +2,8 m/s zaběhla životní závod, ale ve shodném vynikajícím čase 11,99 s jako bronzová medailistka zůstala o tisíciny sekundy těsně pod stupni vítězů.

Při neúčasti Stanislava Jíry i Marka Řeháka byl jediným kolínským zástupcem na stovce juniorů Matyáš Koška. Ten si ale vedl skvěle. Rozběh vyhrál v osobním maximu 10,75 s, které ve finále ještě vylepšil na 10,72 s a získal svou první stříbrnou medaili!

Další výborné představení předvedla v oštěpařském finále Žaneta Vrbová. Ta sice s trochou štěstí proklouzla z osmé příčky do užšího finále, pak ale hodila nový kolínský a osobní rekord 43,72 m a chvíli to vypadalo i na čtvrté místo, nakonec se ale v poslední sérii soupeřky zlepšily a byla z toho i tak životní 7. příčka.

V rozběhu juniorů na 400 metrů zaběhl Tadeáš Krakuvčík čas 51,06 s a skončil na 15. pozici. Na stejně dlouhé trati s překážkami startovala hned trojice kolínských juniorů. Nejlépe si vedl třináctý Tomáš Podnecký (57,13), Tadeáš Krakuvčík doběhl sedmnáctý (57,57) a Vojtěch Höfner dvacátý (57,92).

Další finálové umístění vyskákal pro Kolín ve finále skoku dalekého junior Dominik Holub, který dolétl na 668 cm a skončil šestý. Dařilo se i dorosteneckým oštěpařům. Jakub Dudáš postoupil do užšího finále jako pátý hodem dlouhým 55,01 m a tuto příčku udržel až do konce závodu a Filip Moc, který jentaktak proklouzl do finálové osmičky, se posledním hodem přiblížil Jakubovi na 6 cm a za 54,95 m bral šesté místo.

Z rozběhu na 200 m bez problémů postoupila do semifinále za 25,71 s Kristýna Šlehubrová a pak přišla již sedmá kolínská medailová radost. Svěřenec Jany Šedinové Roman Pazdera v úmorném vedru odtáhl celý závod na 5000 metrů, a i když jej v závěru porazil René Sasyn, vybojoval stříbrnou medaili v osobním rekordu 15:07,42 min.!

Nečekanou medaili získala v závěru sobotního programu štafeta dorostenek Šlehubrová, Novotná, Znamínková, Šafránková, která časem 48,80 s vybojovala na 4x100 metrů o dvě setiny bronz.

Nedělní program zahájili Kolíňáci ve třech technických disciplínách, ale do užšího finále se neprobojovali. Nejblíž k němu byla diskařka Barbora Malá, které po osobním rekordu 32,89 m chybělo na 9. místě 22 cm. Žaneta Vrbová skončila čtrnáctá (29,97) a Eliška Drábková (25,72) byla šestnáctá. Koulař Jakub Dudáš byl dvanáctý (13,05) a trojskokanka Helena Rothanzlová čtrnáctá (10,60). První nedělní finálové umístění tak získal až junior Tomáš Puczek, který zdolal ve výšce kvalitních 193 cm a skončil na výborné páté příčce.

Ze semifinále dorostenek na 200 metrů se Kristýně Šlehubrové, která měla smůlu na silný protivítr 3,9 m/s, postoupit nepovedlo a skončila na 12. příčce za 26,30 s. Zato junior Matyáš Koška si finále na stejné trati vybojoval pátým nejrychlejším časem 22,44 s. Skvělé představení předvedla v poledním vedru ve finále dorostenek na 300 m překážek svěřenkyně Veroniky Jelínkové Lenka Novotná. Ta posunula vlastní kolínský rekord z pátečního rozběhu téměř o vteřinu na 43,53 s, a to znamenalo senzační bronz atletky, která k mistrovství nastupovala až z druhé české desítky!

V závěru mistrovství se přestavili v hodu diskem dorostenec Vojtěch Teplý, který po výkonu 38,51 m přišel až posledním možným hodem soupeřů o finálovou účast a skončil devátý, koulařky Barbora Malá a Lucie Seifertová, které dosáhly výkonů těsně pod osobními rekordy, přičemž 13,04 m stačilo Barboře Malé na účast ve finále, kde obsadila osmou příčku, a 12,22 m Lucii Seifertové na desáté místo. Do poslední chvíle bojoval v trojskoku juniorů o medaili Dominik Holub, ale v dramatické soutěži nakonec výkon 13,71 m znamenal čtvrtou pozici. Posledním kolínským vystoupením byl start Matyáše Košky ve finále na 200 metrů, v němž ke své stříbrné medaili ze stovky přidal sedmé místo z dvojnásobné trati v čase 22,60 s.

Na velmi úspěšném šampionátu tak kolínští atleti v konkurenci závodníků ze 121 klubů, z nichž 70 (!) dosáhlo aspoň na jednu medaili, vybojovali 2 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile a k tomu ještě 11 umístění ve finálové osmičce. Tato bilance řadí kolínskou atletiku podle hodnoty získaných medailí na 11. místo mezi všemi českými kluby, podle počtu medailí dokonce na 4. příčku!