Jako první se už v devět ráno popral o úspěch v kladivářském sektoru dorostenec Vojtěch Otta. A závod se mu vydařil, když druhým pokusem poslal pětikilogramové náčiní jen těsně za osobní maximum na 47,95 m, a to mu vyneslo výborné šesté místo, když jeho výkon byl nejlepší ze závodníků mladšího ročníku 2006. Druhý kolínský zástupce Ondřej Veselý hodil 42,14 m a skončil jedenáctý.

V běhu na 1500 metrů startoval dorostenec Marek Nedvěd. Ten až do mety 1300 metrů bojoval o pátou příčku, v závěru mu ale došly síly a cílem proběhl jako desátý v osobním rekordu 4:17,13 min.

V oštěpu juniorek se představila hned dvojice Kolíňaček, ale ani jedné se nepovedlo probít do finále. Natálii Olivové k němu po hodu dlouhém 37,61 m chyběl na deváté příčce jediný centimetr, Anna Radikovská pak skončila výkonem 35,97 m dvanáctá.

První medailové želízko v ohni měla kolínská atletika ve skoku vysokém juniorek. Ve velmi vyrovnané soutěži zdolala Anita Hrušková 168 cm a až do třetích pokusů na 171 cm se držela na medailové pozici. Nakonec se ale přes tuto výšku dostaly tři závodnice a Anita obsadila páté místo.

Stejně výborné umístění patřilo v soutěži juniorských kladivářů také Vlastimilu Trnkovi. Ten se dostal nejdále na 57,84 m a přiblížil se na metr ke svému osobnímu rekordu.

Poté již následoval maratón rozběhů v překážkovém i hladkém sprintu. Na 100 metrů překážek startovala juniorka Emílie Chrastinová, která si vylepšila osobní rekord na 14,93 s a vybojovala desátou příčku. Na 110 metrů překážek zaběhl výborné Matyáš Čudlý, který svůj rozběh vyhrál za 14,35 s a hladce postoupil do finále druhým nejrychlejším časem. Junior Jakub Svoboda obsadil 23. místo za 16,26 s. V hladkém sprintu si suverénně počínal Jiří Synek, který postoupil do finále nejrychlejším výkonem 10,88 s. Naopak smůlu měl junior Lukáš Soukal, kterému se ozvalo zranění a cílem prokulhal za 11,15 s, což byl osmnáctý čas. Jen o setinu rychlejší byl Šimon Kratochvíl, jemuž patřilo sedmnácté místo.

Poté již přišly na řadu na sprinterské rovince finálové závody. A s nimi přišla i kolínská medailová radost. Matyáš Čudlý po horším startu mocně dotahoval a na cílových čarách se předkláněl na bronzové pozici v osobním rekordu 14,31 s o jedinou setinu za stříbrem!

A pak to přišlo. Ve finále dorostenců na 100 metrů měl svěřenec Antonína Morávka Jiří Synek výborný start a po něm ziskal metrový náskok na soupeře. I když ti mohutně v konci dotahovali, Jirka uhájil třísetinový polštář a v čase 10,88 s se stal mistrem České republiky!

Do soutěže juniorských dálkařek nastoupila hned trojice kolínských atletek. Nedařilo se Heleně Rothanzlové, která po dvou přešlapech a jednom obrovském nedošlapu skočila jen 485 cm a obsadila čtrnáctou příčku. Emílie Chrastinová naopak postoupila skolem 551 cm z osmého místa do finále a Natálie Olivová za 564 cm dokonce z místa čtvrtého. V užším finále se ale nezlepšila a zůstala jí pozice těsně pod stupni vítězů, Emílie přidala dva centimetry na 553 cm a posunula se na sedmou pozici.

V rozběhu na 400 metrů překážek juniorů startoval Jakub Svoboda. Zaběhl si osobní maximum 58,30 s, ale ani to nestačilo na lepší než osmnácté místo.

Ve skoku o tyči se příliš nevedlo junioru Antonínu Tvrznikovi, který zdolal pouze dvě své postupné výšky 375 a 395 cm, ale v úzkém startovním poli dvanácti tyčkařů to stačilo na umístěn na konci nejlepší osmičky.

V rozběhu na 400 metrů dorostenců obsadil Tomáš Novák výkonem 52,99 s sedmou příčku a celkově z toho bylo šestnácté místo.

O jednu pozici lepší byl ve vrhu koulí stejné kategorie Vojtěch Otta, který se tentokrát svému maximu nepřiblížil a vrhl 13,59 m.

V trojskoku juniorek bojovaly o co nejlepší výkon s umístění Anita Hrušková a Helena Rothanzlová. Prvně jmenovaná dolétla v první sérii na osobní maximum 11,37 m a do poslední chvíle se držela ve finálové osmičce. Z ni ji vyřadila až poslední možná závodnice, kterou byla právě Helena Rothanzlová, která se v soutěži zachránila skokem dlouhým 11,69 m. Ve finále se zlepšila na 11,75 m a do posledního pokusu bojovala ve vyrovnané soutěži o medaili, ale nakonec z toho byla sedmá příčka.

V poslední disciplíně sobotního programu zkompletovala kolínská výprava medailovou sbírku. Juniorská štafeta v sestavě Šimon Kratochvíl, Lukáš Soukal, Vít Vinduška a Jiří Synek po bitvě v cílové rovince podlehla pouze o 11 setin Slavii Praha a výborným novým juniorským oddílovým historickým rekordem 41,31 s vybojovala stříbrné medaile!

Nedělní kolínské účinkování zahájila juniorka Kateřina Kašíková v běhu na 3000 metrů. V teple, které už po ránu panovalo, zaběhla čas těsně za svým maximem 11:16,29 min., a to znamenalo devátou příčku.

Skvěle se kolínským děvčatům vydařil vrh koulí. Po slabších prvních pokusech si hned ve druhé sérii zajistily finále, když Natálie Olivová vrhem 11,94 m poskočila na třetí místo a Anna Radikovská si vylepšila o půl metru osobní rekord na 11,71 m. Ten vzápětí vylepšila ještě o dva centimetry a do finále šla jako pátá. Ve čtvrtém pokusu se výborně opřela do koule Natálie, vylepšila svůj nedávný osobní rekord z mistrovského víceboje na 12,64 m, a jak se ukázalo, svěřenkyně Martina Radikovského a Jiřího Tučka si tím zajistila bronzovou medaili. Anna Radikovská vyšperkovala svou životní soutěž dalšími vylepšeními "osobáku" na 11,97 a vzápětí 12,13 m a vybojovala čtvrtou příčku.

V soutěži dorosteneckých diskařů startoval už ve své třetí disciplíně Vojtěch Otta. Bohužel se mu úplně nevedlo technicky, a to jej stálo místo ve finálové osmičce. Nejdelší z jeho nízkých plochých hodů doletěl na 42,70 m a na desátém místě jej od finále dělil necelý metr.

Výborně si v rozbězích na 200 metrů vedli sprinteři. Nejprve dorostenec Jiří Synek vyhrál svůj rozběh v osobním rekordu 22,15 s a postoupil do finále třetím nejlepším časem a vzápětí junior Lukáš Soukal zaběhl obrovský "osobák" 21,34 s, kterým zaostal jen 14 setin za historickým kolínským rekordem Štěpána Hampla, a postoupil druhým nejrychlejším časem do finále. Šimon Kratochvíl zaběhl také osobní maximum 22,07 s a obsadil dvanáctou pozici.

Na rozdíl od vrhu koulí se Anně Radikovské v jejím třetím startu v hodu diskem nedařilo. Poslala své náčiní do vzdálenosti 29,97 m a obsadila čtrnácté místo.

Vynikající představení poté předvedl ve výškařském sektoru svěřenec Martina Radikovského a Oldřišky Marešové Matyáš Čudlý. Ten procházel soutěží jako nůž máslem a až do výšky 198 cm zdolával všechny výšky napoprvé. To už zbyl v závodě pouze se svým největším soupeřem Tomasem Järvinenem, který jej držel pod tlakem, zvláště když Matyáš musel dva metry opravovat. Pak ale kolínský výškař zdolal prvním pokusem 202 i 204 cm, a to už byla výška nad síly jeho soupeře. Matyáš si pak nechal nastavit na stojany výšku nového osobního rekordu 208 cm a napodruhé se přes ni přenesl! Výšku nového oddílového rekordu 210 cm sice již nepokořil, ale i tak se posunul na 9. místo evropských tabulek!

Poslední kolínskou individuální soutěži byly finálové běhy na 200 metrů. Nejprve souboj o medaile absolvoval dorostenec Jiří Synek. Ten vyběhl zatáčku na bronzové pozici, kterou po celou cílovou rovinku zuby nehty držel. Na cílových čarách ale rozhodl předklon a cílová kamera odhalila, že ve stejném čase 22,28 s jako bronzový závodník prohrál souboj o bronz o tisíciny sekundy.

Medaili se o deset minut později nepodařilo vybojovat ani Lukáši Soukalovi. Ten ve velmi vyrovnaném závodě proťal cílovou čáru za 21,66 s na páté příčce a od bronzu jej dělilo 13 setin a od zlata dvě desetiny.

Kolín měl zastoupení i v závěrečných štafetách na 4x400 metrů. Jako první nastoupilo kvarteto dorostenek Klára Pokorná, Aneta Benešová, Dominika Nováková a Kristýna Koděrová. Výsledný čas 4:08,01 min. zařadil kolínské dívky na celkové osmé místo.

Výsledkově velmi vydařené mistrovství zakončila štafeta juniorů. Sestava Lukáš Soukal, Jakub Svoboda, Vít Vinduška a Šimon Kratochvíl finišovala v prvním běhu jako třetí v novém oddílovém rekordu mužů i juniorů 3:22,15 min. a musela netrpělivě čekat na výsledek běhu druhého. Jeho vítězové ale běželi o půl sekundy pomaleji a kolínská štafeta tak uzavřela kolínskou bilanci ziskem šesté medaile!

Ziskem 2 zlatých, jediné stříbrné, tří bronzových a jedenácti finálových umístění se v konkurenci 140 českých klubů umístila kolínská atletika na výborném 14. místě, když před kolínským klubem skončily s výjimkou Uherského Hradiště pouze oddíly z výrazně větších měst.

