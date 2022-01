Body: Jebavý M. 25, Batelka V. 22, Skořepa M. 18, Lojek M. 14, Šorf M. 12, Beneš V. 12, Vaněk K. 12, Vondráček J. 11, Topinka A. 9, Trmík T. 9, Kampe J. 7, Mikyna M. 7, Pekař M. 6.

BC Kolín – BK Český Brod 126:10

Body: Lojek M. 24, Jebavý M. 20, Pekař M. 16, Skořepa M. 12, Batelka V. 10, Vondráček J. 8, Beneš V. 8, Vaněk K. 8, Topinka A. 6, Šorf M. 6, Mikyna M. 4, Kampe J. 2, Trmík T. 2.

„Hosté přijeli v sedmi hráčích a tak výsledky vypadají, jak vypadají. Plusem je, že hráli všichni a všichni si v obou zápasech připsali body,“ uvedl trenér Michal Skořepa.

U14 kluci – žákovská liga

BC Kolín – Jižní Supi 34:107

Body: Fučík V. 12, Coubal J. 7, Batelka Š. 5, Jenželovský R. 4.

BC Kolín – Sokol Vyšehrad 51:63

Body: Batelka Š. 12, Jebavý M. 8, Lojek M. 7, Fučík V. 7, Jenželovský R. 6, Starý M. 3, Coubal J. 1.

„Byly to naše první dva zápasy v druhé části soutěže. V prvním byl vidět strach. Nepomohlo ani to, že soupeř měl fyzicky více vyspělé hráče. Přetlačili nás na doskoku, a to jak obraném, tak útočném. To samé by se dalo říct o druhém duelu, který nevyhrál lepší tým,ale šťastnější,“ podotkl trenér Michal Vlček.

U14 holky – žákovská liga

BC Vysočina – BC Kolín 76:43

„Od začátku utkání se nastavil velmi tvrdý basketbal, který musel obě strany velmi bolet. Holky se s tím praly statečně, bohužel i přes naší skvělou bojovnost jsme nedokázaly dát jednoduché koše a dělalo nám potíže hrát 1 na 1. Na tom musíme stále pracovat,“ přiznala trenérka Tereza Švachová.

Body: Kroužilová M. 10, Ottová L. 6, Hájková B. 5, Bunatová K. 4, Buřičová S. 4, Bártlová N. 4, Tichá N. 4, Šibravová L. 2, Vomáčková E. 2

U17 kluci (2005) – nadregionální liga

BC Kolín – TJ Mladá Boleslav 43:44

„Přijel k nám druhý tým skupiny a nutno podotknout, že velmi kvalitní. Celý zápas jsme měli mírnou převahu, bohužel však samotný konec vyšel lépe soupeři. Pro nás kvalitní a přínosné utkání, které nám zase ukázalo o trochu víc, na čem je potřeba pracovat,“ konstatoval trenér Jan Beránek.

Body: Koláčný O. 15, Klvaň M. 14, Žiško A. 5, Sýkora V. 4, Kučera Š. 3, Sýkora F. 2.

U17 kluci (2006) – nadregionální liga

BK Vysoká n. L. – BC Kolín 49:88

Body: Hruška A. 14, Šťastný M. 14, Brzák Š. 13, Kropáček M. 9, Tichovský D. 9, Adámek M. 8, Buřič A. 6, Jánský O. 6, Kodytek S. 5, Guk V. 2, Matoušek J. 2.

BK Vysoká n. L. – BC Kolín 52:88

Body: Brzák Š. 18, Šťastný M. 14, Hruška A. 12, Kropáček M. 8, Adámek M. 8, Guk V. 7, Jánský O. 6, Buřič A. 6, Konývka R. 4, Kodytek S. 2, Tichovský D. 2, Matoušek J. 1.

„V obou utkáních jsme předvedli dobrý výkon a přesvědčivě vyhráli. Bohužel v druhém utkání jsme usnuli na vavřínech a mysleli jsme si, že se soupeř porazí sám,“ řekl trenér David Machač.

U17 holky – celostátní liga

Basketbal Horní Počernice – BC Kolín 78:41

Body: Krausová B. 13, Bláhová N. 12, Horká A. 5, Dohaničová S. 4, Vaňková T. 3, Borovičková G. 2, Ulčová A. 2

Tygři Praha B – BC Kolín 100:64

„V obou utkáních bohužel holky nepředvedly hru, jaká se od nich požaduje. Nasazení bylo nulové a takhle se zápasy odehrát nemohou,“ zlobila se trenérka Lucie Vetorová.

Muži B - 2. liga

Kolínsko-kutnohorský BK – Sokol Žižkov 101:93

„Odehráli jsme divácky atraktivní utkání, které bylo velmi útočně laděné. O našem vítězství rozhodla koncovka třetí čtvrtiny, kdy jsme si vypracovali dvouciferné vedení a povedlo se mám ho udržet až do konce,“ oddechl si trenér Petr Kratochvíl.

Body: Novák P. 31, Nečas L. 28, Merta T. 25, Fišera M. 7, Němeček J. 6, Vacek L. 2, Somberg F. 2

Ženy – Středočeská basketbalová liga

BC Kolín – BK Brandýs nad Labem 52:41

„První zápas v novém roce nám vyšel velmi dobře. O vítězství jsme prakticky rozhodli už v prvních dvaceti minutách, kdy jsme se dostali do patnáctibodového vedení. Ve třetí čtvrtině sice přišel herní útlum na útočné polovině, ale i tak jsme utkání dovedli do vítězného konce,“ uvedl trenér Filip Rytina.

Body: Štěpánková R. 13, Hoznauerová A. 13, Fekarová T. 13, Skalická L. 5, Čermáková K. 4, Máchová D. 4.

BC Kolín – Basketbal Čelákovice 70:36

„Předvedli jsme velmi dobrý výkon, kdy jsme zápas kontrolovali od jeho začátku. Až na výpadek, který jsme předvedli ve druhé polovině druhé čtvrtiny, jsme po pětatřicet minut byli jednoznačně lepším týmem. V útoku jsme dokázali reagovat na změny obran soupeřek a v obraně nám výborně fungovala komunikace,“ pochvaloval si Filip Rytina.

Body: Fekarová T. 20, Štěpánová R. 16, Máchová D. 8, Skalická L. 6, Bezoušková 6, Hoznauerová A. 5, Krausová B. 5, Soukalová D. 4.

