Dařilo se v něm nejen domácím týmům, ale k vidění byly i vynikající výkony jednotlivců, které některé z nich poslaly až na evropské vrcholy sezóny.

Z kolínských závodníků měli obrovský důvod k radosti především výškařka Denisa Pešová a tyčkař Jakub Vítek, který startoval mimo bodování, kteří překonáním osobních i kolínských historických rekordů 183 a 510 cm splnili kritéria pro start na mistrovství Evropy juniorů ve švédském Boras!

Vlastní kolínský rekord ve skoku do výšky pokořil i Matyáš Dalecký, rovněž startující mimo závod I. ligy, který se přenesl přes 217 cm a mnoho nechybělo ani k jeho úspěchu na 220 cm. K vidění byly i vynikající výkony závodníků dalších klubů, jimž dominoval splněný limit pro ME juniorek jablonecké dálkařky Barbory Hůlkové 633 cm a limit na ME mužů do 22 let Dana Bárty ve skoku o tyči výkonem 528 cm.

Kolínští muži nastupovali ke 3. kolu po dvou jasných výhrách v předchozích kláních, a tak si mohli dovolit nastoupit v neúplné sestavě.

V úvodním závodu na 10 000 metrů vybojoval 2. příčku Milan Janoušek (32:07,67) a šestý doběhl Jan Kreisinger (33:01,50). První vítězství kolínských barev zaznamenal v hodu kladivem Karel Hanuš (52,81) a dalších 9 bodů přidali pátý Jan Balát (47,21) a osmý Pavel Peňáz (44,89).

Mnohem chudší zisk zaznamenali Kolíňáci v skoku dalekém, kde jeden bod získal Lukáš Kozárek (633). To v běhu na 800 metrů se dařilo především Ondřeji Hodboďovi, který doběhl třetí za 1:55,18 min., a šestý skončil Marek Uvizl (2:01,81). Stejně jako v předchozích dvou kolech dominoval v běhu na 110 metrů překážek Jan Kisiala (14,35) a 4 body přidal sedmý Lukáš Svoboda (16,18).

Třetí kolínské vítězství přidal o půl hodiny později v běhu na 100 metrů Štěpán Hampl v rychlém čase 10,59 s. Tři body pak ve finále B vybojoval Ondřej Macík (11,31). V oštěpařském sektoru pak bodovali třetí Pavel Krejča (57,34) a ve své premiéře v mužském týmu šestý dorostenec Jakub Dudáš (51,49). První polovinu utkání pak zakončil běh na 400 metrů, v němž třetí doběhl Tadeáš Krakuvčík (51,40).

Do této chvíle kolínští muži jen dotahovali náskok týmu z Nového Města nad Metují, který si atleti v zelených dresech přinesli především z předsunutého chodeckého závodu, ale od poloviny závodu se Kolíňáci dostali do vedení a svůj náskok už jen navyšovali.

V běhu na 400 metrů překážek se o to zasloužili třetí Jiří Kunt (57,77) a šestý Ondřej Hodboď (61,06), v kouli druhý Pavel Krejča (14,95) a osmý Pavel Peňáz (12,37) a velký bodový zisk přinesli trojskokani. Tuto soutěž vyhrál Lukáš Kozárek (14,35), třetí byl Dominik Holub (14,11) a pátý Michal Sebera (13,72).

Z běhu na 200 metrů přibylo na kolínské konto 8 bodů díky čtvrtému Janu Kisialovi (22,33) a desátému Ondřeji Macíkovi (23,01), o dva body více získali v běhu na 1500 metrů pátý Marek Uvizl (4:10,62) a sedmý Jakub Rychlík (4:15,61). Ještě úspěšnější byli diskaři, když Pavel Peňáz byl čtvrtý (43,57) a Pavel Krejča šestý (43,13), a především výškaři, když soutěž vyhrál Lukáš Kozárek (203) a pátý byl Tomáš Puczek (191).

Závěrečné štafety pak už jen podtrhly třetí letošní vítězství kolínského týmu. Sprinteři Holub, Macík, Kisiala a Krakuvčík doběhli na 4x100 metrů čtvrtí (44,19) a čtvrtkaři Hodboď, Krakuvřík, Kunt a Rychlík na 4x400 metrů pátí (3:35,35).

Výsledek 3. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 211,5, 2. SK Nové Město nad Metují 161, 3. Sokol Hradec Králové 150,5, 4. AC Mladá Boleslav 147, 5. LIAZ Jablonec 132, 6. AC Ústí nad Labem 104, 7. Slovan Liberec 80, 8. USK Praha 64.

Kolínské ženy potřebovaly v tomto kole porazit celek z Jablonce nad Nisou, aby si uchovaly šance na postup do baráže o extraligu, a v úvodní disciplíně – hodu oštěpem - začaly výborně. Žaneta Vrbová v osobním maximu 38,84 m skončila třetí, hned za ní byla Markéta Hartmanová (36,12) a pátá rovněž v osobním maximu 35,86 m teprve žákyně Anna Radikovská.

Běh na 800 metrů pak vyhrála Martina Šamudovská za výborných 2:13,56 min. a z běhu na 100 metrů překážek vytěžila sedmá Lenka Novotná 4 body (15,15). Výborně vyšlo kolínským ženám finále běhu na 100 metrů, kde v novém kolínském rekordu dorostenek 12,20 s skončila Jana Šafránková druhá a čtvrtá doběhla Kristýna Šlehubrová (12,45).

Hod kladivem přinesl kolínským barvám 10 bodů díky šesté Markétě Hartmanové (39,21), osmé Elišce Drábkové (37,36) a deváté Elišce Kopecké (36,59). Po skoku o tyči, který vyhrála výborným výkonem 409 cm Zuzana Pražáková a sedmá skončila Eva Kubešová (294), šel kolínský tým do čela závodu.

Pak ale přišly silné jablonecké disciplíny, v nichž kolínské závodnice spíše paběrkovaly, a to běh na 400 metrů, kde v osobním rekordu doběhla devátá Andrea Vlková (61,01), a skok daleký, kde byla devátá Helena Rothanzlová (517). Tady získaly jablonecké ženy velký náskok, který Kolín po zbytek závodu jen marně dotahoval.

V závodě na 5000 metrů doběhla pátá Ingrid Tillmann (19:14,27) a sedmá Eliška Kliková (19:37,73). Pak přišla nejsilnější kolínská disciplína – běh na 400 metrů překážek, kde si všechny tři Kolíňačky posunuly osobní rekordy. Vyhrála Anna Kozlová (60,99) před Lenkou Novotnou (63,25) a osmá doběhla Lucie Olivová (69,94).

Ve výšce podala už zmiňovaný vynikající výkon 183 cm vítězná Denisa Pešová a devátá skončila Anna Pátková (154), bohužel se zde ale zranila Anita Hrušková, což znamenalo citelnou ztrátu. V disku zabodovala pouze pátá Zuzana Pražáková (33,64) a stejné umístění vybojovala v běhu na 200 metrů Kristýna Šlehubrová (25,64).

V běhu na 1500 metrů získaly 10 bodů čtvrtá Martina Šamudovská (4:55,59) a osmá Barbora Janůrková (5:07,84), v trojskoku byla šestá Helena Rothanzlová (10,87) a z vrhu koulí vytěžily Zuzana Pražáková sedm bodů (10,76) a Barbora Malá body dva (9,79).

Závěrečné štafety už na výsledku nic nezměnily. Na 4x100 metrů doběhla sestava Znamínková, Novotná, Šlehubrová a Šafránková doběhla čtvrtá (49,04) a kvarteto Vrbová, Radikovská, Rothanzlová a Olivová deváté (52,52) a v běhu na 4x400 metrů doběhla čtveřice Olivová, Adamcová, Šamudovská a Vlková čtvrtá (4:10,20). Kolínské ženy tak skončily sice na výborném druhém místě, když porazily i vítězky obou předchozích kol USK Praha B, ale paradoxně jejich šance na postup se výrazně zmenšily.

Výsledek 3. kola: 1. LIAZ Jablonec nad Nisou 196, 2. Sokol Kolín-atletika 179,5, 3. USK Praha B 165,5, 4. Sokol Hradec Králové 108,5, 5. AC Mladá Boleslav 101,5, 6. SK Nové Město nad Metují 81, 7. Slovan Liberec 75, 8. AC TJ Jičín 69,5, 9. AC Vysoké Mýto 53.

Zatímco o postupu kolínských mužů do baráže není po třech výhrách žádných pochyb, naděje žen je spíše už jen teoretická. Na vedoucí USK Praha B ztrácejí dva hlavní body a na družstvo Jablonce bod jeden, mají ale výraznou ztrátu i v pomocných bodech, které mohou v případě rovnosti bodů hlavních rozhodovat. V závěrečném kole by tak musely skončit, o dvě příčky lépe než Jablonec nad Nisou nebo dokonce o tři místa před USK Praha.