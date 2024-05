Kolínské ženy nastupovaly ke kolu i přesto, že byly v o něco slabší sestavě než v úvodním dějství, jako favoritky soutěže. Chyběly sice dlouhodobě zraněné Sofie Bébrová a Eliška Elfmarková, stejně jako Adéla Sahulková, Darina Šnajdrová a Kateřina Bílková, oproti prvému kolu ale v sestavě přibyla Aneta Bedrnová.

Z předsunutého závodu v chůzi si kolínské ženy už tradičně žádné body nepřinesly, a tak první bodíky přinesla soutěž v hodu kladivem. V ní skončila pátá Eliška Kopecká výkonem 41,79 m a letošní první čtyři body získala za rovných 40 metrů Eliška Drábková. Z rozběhů na 100 metrů postoupily hned tři Kolíňačky – Justina Špringrová, Jana Šafránková a Aneta Bedrnová – do A finále, Eliška Kramešová se kvalifikovala do „béčka“. Závod na 800 metrů byl sólem Lenky Novotné, která vyhrála v osobním rekordu 2:12,82 min. a pět bodů za 8. místo vybojovala Veronika Svobodová (2:22,90). Ve skoku o tyči překonala teprve žákyně Anna Belzová 266 cm, a to znamenalo zisk šesti bodů. Následující běh na 100 metrů překážek znamenal první kolínskou výraznou ztrátu. Druhé místo sice vybojovala za 14,62 s Adéla Nela Šínová a dva body po problémech s náběhem na první překážku Tereza Tomaňová (16,59), ale výborně běžící Amálie Schederová měla kolizi na předposlední překážce a zranění jí znemožnilo i start v její hlavní disciplíně 400 metrů překážek. Pak ale kolínský bodový zisk výrazně posunuly sprinterky. Ve finále na 100 metrů doběhla druhá Jana Šafránková (12,24), čtvrtá Justina Špringrová (12,42), pátá Aneta Bedrnová (12,45) a jedenáctá Eliška Kramešová (12,99), což znamenalo 30 bodů. Výborně si poté vedly čtvrtkařky, když Eliška Kramešová závod vyhrála za 56,27 s a Marie Chovancová doběhla třetí v čase 56,87 s. Ve skoku dalekém přispěla pěti body osmá Yvona Szitásová, která dopadla na 520 cm. Nejdelším během dne byl tentokrát závod na 3000 metrů překážek, ve kterém se o výrazný bodový příděl postaraly třetí Lucie Jonáková, která si překonala časem 11:44,95 min. osobní maximum, a osmá Magdalena Jelínková (14:20,05). Po polovině utkání se na čele vytvořila silná trojice Sokol Kolín-atletika. LIAZ Jablonec a Sokol Hradec Králové, která se střídala ve vedení.

Druhou polovinu ale má letos tým vedený Klárou Tučkovou z této trojky nejsilnější. Začala ji svým druhým vítězstvím, tentokrát v běhu na 400 metrů překážek za 60,91 s, Lenka Novotná a jeden bodík doplnila Lucie Jonáková časem 69,79 s. Další vítězství v jedné z nejlepších kolínských disciplín, skoku do výšky, přidala Anita Hrušková, která překonala 170 cm. Dalších devět bodů vybojovala čtvrtá Tereza Tomaňová (161) a ještě tři body přidala desátá Helena Rothanzlová (153). Na rozdíl od prvého kola nevyšly Kolíňačky naprázdno ani v hodu diskem, kde bodovala desátá Žaneta Vrbová (31,94). Už výrazně kolínské dívky odskočily na čele utkání po běhu na 200 metrů. V něm předvedla vynikající výkon teprve starší žákyně Mia Plačková, která čase 25,21 s doběhla druhá a výrazně posunula kolínský historický rekord této kategorie, který měla v držení Helena Jiranová. Třetí místo vyběhla Jana Šafránková za 25,36 s ještě osmá byla ve vyrovnaném osobním rekordu 26,00 s Marie Chovancová. Vzápětí se v běhu na 1500 metrů dokázala na bodované pozice prosadit hned čtveřice dívek v kolínských dresech. Sedmá finišovala Veronika Beránková (5:00,40), desátá Klára Tulachová (5:04,95), jedenáctá Veronika Svobodová (5:06,37) a dvanáctá Michaela Györgyová (5:06,53). V hodu oštěpem se letos poprvé dostala za 40 metrů hodem dlouhým 40,42 m Žaneta Vrbová, která tak získala devět bodů. V poslední individuální disciplíně, vrhu koulí, bodovala sedmá Adéla Nela Šínová výkonem 10,75 m. Výborné vystoupení kolínských děvčat završily štafety. V běhu na 4x100 metrů jasně v novém kolínském historickém rekordu 47,56 s dominovala čtveřice Bedrnová, Šafránková, Plačková a Špringrová a výborně běžela i sestava Šínová, Kramešová, Chovancová a Nováková, která za 49,53 s doběhla pátá. V běhu na 4x400 metrů pak kvarteto Nováková, Beránková, Svobodová a Tomaňová doběhlo sedmé v čase 4:10,29 min.

Kolínské ženy tak podruhé zvítězily, ale jejich náskok již nebyl tak impozantní jako v prvním kole. O vítězi první ligy a postupujícím do finále mistrovství ČR ale není zdaleka rozhodnuto, protože družstvo Jablonce ztrácí před třetím dějstvím, které se odehraje jen týden před mistrovstvím ČR juniorek a dorostenek v Novém Městě nad Metují, jen dva hlavní body.

Pořadí v 2. kole: 1. Sokol Kolín-atletika 264,5, 2. LIAZ Jablonec nad Nisou 229, 3. Sokol Hradec Králové 218, 4. AC Mladá Boleslav 178, 5. VTŽ Chomutov 150, 6. Atletika Stará Boleslav 146, 7. AK Most 141, 8. AC Slovan Liberec 122,5.

Pořadí po 2 kolech: 1. Sokol Kolín-atletika 16 (559,5), 2. LIAZ Jablonec nad Nisou 14 (473), 3. Sokol Hradec Králové 12 (425), 4. VTŽ Chomutov 8 (285), 5. AC Mladá Boleslav a AK Most 7 (314), 7. Atletika Stará Boleslav 6 (285), 8. AC Slovan Liberec 2 (234,5).

Tým kolínských mužů tentokrát nastoupil výrazně oslabený. Oproti prvnímu kolu chyběli Antonín Pařízek, Pavel Peňáz, Matyáš Čudlý, Michal Sebera, Jan Balát i Šimon Kratochvíl, naopak spolehnout se mohl vedoucí týmu Michal Satrapa tentokrát na služby Jana Tűrka či Jakuba Dudáše, který si ale v průběhu závodu obnovil zranění.

Do druhého kola nastupovali kolínští muži s pěti body, které získal v chůzi na 10 kilometrů Jakub Zajíc (62:15). Hned v rozbězích na 100 metrů utrpěli kolínští závodníci další ztrátu, neboť jediný Kolíňák na startu Jiří Synek byl pro předčasný start diskvalifikován. Nepomohl ani protest proti vyrušení hlasitou hudbou z přilehlého food festivalu, která skutečně nevytvářela ideální podmínky pro starty sprinterských disciplín. První body pak přinesl běh na 800 metrů. V něm doběhl třetí Jan Žilina (1:57,49) a devátou příčku obsadil Marek Nedvěd (1:59,75). Ve skoku dalekém bodovali čtvrtý Vojtěch Sellner za skok dlouhý 636 cm a dvanáctý Vojtěch Slavík (601). Tři závodníci v kolínských dresech dosáhli na bodovaná místa v běhu na 110 metrů překážek. Byli to čtvrtý Jan Tűrk (15,38), devátý Jan Groček (15,94) a dvanáctý Antonín Tvrzník (16,98). Ještě o něco větší bodový příděl znamenal hod kladivem. V něm předvedl Martin Buryan kvalitních 65,25 m a skončil druhý, sedmé místo přidal Vlastimil Trnka (50,79) a tři body získal při své premiéře v týmu Ondřej Veselý (39,48). Podobně vysoký zisk zaznamenali i výškaři. Soutěž vyhrál skokem přes 203 cm Jiří Adamec, osmou příčku obsadil Antonín Tvrzník (180) a jedenáctý byl za 175 cm Vojtěch Slavík. Vynikající výkon a nový kolínský historický rekord předvedl v běhu na 400 metrů Lukáš Soukal, který závod vyhrál v čase 47,76 s, což je v kategorii mužů do 22 let letos třetí nejlepší čas v republice! V běhu na 3000 metrů překážek Kolíňáci zastoupení neměli, a tak v polovině závodu bylo vše otevřené, když kolínský tým stále osciloval mezi druhou a šestou pozicí ve velmi vyrovnaném celkovém pořadí.

I muži ale mají druhou polovinu časového programu tradičně silnou, a to především zásluhou vrhačů. V hodu diskem ukázal junior Vojtěch Otta, že se rychle v týmu zabydlel, hodil si výrazný osobní rekord 43,07 m a obsadil třetí pozici. Hned za ním skončil Pavel Krajča (41,91), deváté místo vybojoval Jan Groček (38,02) a desáté Martin Buryan (36,59). V běhu na 400 metrů překážek vyšli Kolínští naprázdno, ale trojskok vyhrál Vojtěch Sellner v kvalitním výkonu 14,49 m a pátý skončil Jiří Adamec (13,36). Dařilo se také tyčkařům. Jan Tűrk předvedl 466 cm a vyskákal druhé místo, Antonín Tvrzník skočil o dvacet centimetrů méně a byl čtvrtý a tři body získal za 386 cm Vojtěch Slavík. Na dvoustovce nikdo v kolínském dresu nestartoval, ale pak přišla nejsilnější kolínská disciplína – vrh koulí, V ní Pavel Krejča dosáhl výkonu 14,07 m a skončil druhý, třetí místo obsadil za rovných 14 metrů Jan Groček, Vojtěch Otta byl za 13,04 sedmý, hned za ním skončil Jakub Dudáš (12,20) a jeden bod vybojoval Martin Buryan (11,25). V běhu na 1500 metrů bodoval pátou příčkou Jan Žilina v čase 4:10,98 min. Ve štafetě na 4x100 metrů obsadila čtveřice Groček, Tűrk, Soukal, Adamec čtvrté místo v čase 43,43 s, stejného umístění dosáhla i štafeta Nedvěd, Slavík, Soukal, Žilina na 4x400 metrů za 3:27,90 min. O konečném pořadí v kole se tentokrát rozhodovalo v hodu oštěpem. Zde se nejvíc dařilo Pavlu Krejčovi, který hodem dlouhým 57,41 m obsadil čtvrtou příčku, zraněný Jakub Dudáš skončil po hodu 50,46 m jedenáctý.

To ale kolínskému týmu stačilo, aby ve druhém kole poměrně těsně vybojoval druhé místo, a protože vyhrál tým Jablonce nad Nisou, který byl v prvém dějství až čtvrtý, má kolínské družstvo na čele soutěže v její polovině náskok dvou hlavních bodů.

Pořadí ve 2. kole: 1. LIAZ Jablonec nad Nisou 257, 2. Sokol Kolín-atletika 236, 3. AC Mladá Boleslav 221, 4. AC Ústí nad Labem 219, 5. Atletika Stará Boleslav 203, 6. AC Slovan Liberec 191, 7. TJ Nové Město nad Metují 165.

Pořadí po 2 kolech: 1. Sokol Kolín-atletika 13 (536), 2. LIAZ Jablonec nad Nisou 11 (459), 3. AC Mladá Boleslav 11 (439), 4. Atletika Stará Boleslav 8 (412), 5. AC Ústí nad Labem 7 (407,5), 6. AC Slovan Liberec 4 (372,5), 7. TJ Nové Město nad Metují 2 (340).