Už podruhé po loňské premiéře v kategorii žáků startoval za českou reprezentaci kladivář Antonín Adam. Ten si musel přivstat, protože jeho soutěž začínala už v 8.45 hodin, navíc mimo hlavní stadión, kde probíhaly ostatní soutěže.

Největšími soupeři svěřence Kláry Tučkové měli být po jeho jasném vítězství na mistrovství České republiky maďarští kladiváři, a to se také potvrdilo. V prvé sérii nikdo z Maďarů ani Čechů „nezaložil“, ale ve druhé sérii se do čela závodu dostal Antonín Adam hodem dlouhým 63,59 m. Vzápětí ale poslal Maďar Béke Zetény kladivo do vzdálenosti 66,12 m a kolínský kladivář, kterému se v kruhu příliš nevedlo a zaznamenal už jen jeden zdařený pokus 61,75 m, odpověď nenašel. Navíc se v páté sérii před něj o pouhých 6 centimetrů dostal druhý z Maďarů László Fülöp. Zetény se dokázal v poslední sérii zlepšit až na 70,81 m a jasně vyhrál, Antonín Adam vybojoval bronzovou pozici a 4 body do hodnocení utkání.

Ještě více se dařili v závodu na 110 metrů překážek svěřenci Jiřího Robovského Jaroslavu Hnidovi, který ve slovenském lázeňském městě absolvoval svůj první reprezentační start, a to velmi vydařený. Na piešťanské šestidráze nastoupil v ne zcela výhodné první dráze, ale vedl si výborně. Cílovou čáru proťal na druhém místě za svým reprezentačním kolegou Adamem Šulcem v rychlém čase 13,90 s, radost z osobního rekordu mu však sebral příliš silný vítr do zad o rychlosti 3,5 m/s. Pro český výběr tak kolínský překážkář získal 5 bodů.

Třetí kolínskou zástupkyní v českém dresu byla v nejkratším sprintu na 100 metrů svěřenkyně Antonína Morávka Aneta Bedrnová. Česká reprezentantka ve sportovním aerobiku poprvé v životě oblékla reprezentační dres i v atletickém prostředí. Ve třetí dráze se jí ale nepodařilo přiblížit k času, kterým se na mistrovství České republiky dostala poprvé pod hranici 12 sekund a v mezistátním měření jí výkon 2,31 vynesl pátou příčku a dva body pro český výběr.

Všichni tři Kolíňáci se tak podíleli na jednoznačném úspěchu českých barev v celém trojutkání. Čeští dorostenci získali 175 bodů, druzí Maďaři 147 a třetí Slováci 85 bodů. Stejné pořadí bylo i v utkání dorostenek, kde Češky nasbíraly 163,5 bodu, Maďarky 143 a Slovenky 101,5 bodu.