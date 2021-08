Trojice kolínských reprezentantů v cyklokrosu bojovala na Mistrovství Evropy v srbské Novi Sadu. První s číslem na trať vyrazila juniorka Karolína Bedrníková v rámci reprezentační štafety, se kterou získala šesté místo. Závodní program pak pokračoval jejím startem v olympijské disciplíně XCO, kde si velice silné konkurenci a těžkých podmínkách dojela pro dvanácté místo. Jako žena prvním rokem se na start postavila Tereza Tvarůžková právě v rámci kategorie ženy Elite. Ta prokázala vynikající formu a zhodnotila tvrdou přípravu skvělým šestnáctým místem. Elitní muž a člen slovenské reprezentace Matěj Ulík obsadil devětatřicáté místo.

Z cyklokrosových závodů v Kolíně | Foto: Foto: Michal Bílek

To, že cyklistika je jen jedna, a že kolínští závodníci umí zajet i silniční závod, dokázali mnohokrát. Nejnovějším důkazem je úspěch muže do třiadvaceti let Jakuba Kučery. Ten v rámci akademického Mistrovství České republiky v časovce jednotlivců, dokázal porazit všechny své soupeře a stal se tak akademickým mistrem republiky v časovce jednotlivců.