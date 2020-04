Co je SHOOT OUT?

Shoot out je čistě střeleckou soutěží. V šesti základních kolech se utká vždy osmička hráčů, po jednom z každého klubu, kdy každý bude střílet ve své, případně ve vypůjčené hale. Soutěžící postupně absolvují tři různé disciplíny – 30vteřinovou palbu z čáry trestného hodu s 1 bodem za každou trefu, poté minutovou trojkovou smršť s košem za 3 body (v obou případech se servisem jednoho podavače míčů) a nakonec přijde pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou 5 bodů za trefu. Po všech třech disciplínách se body každému střelci sečtou a po všech šesti soutěžních kolech 8 nejlepších snajprů (bez ohledu na týmovou příslušnost) postoupí do finálového dějství. Hráčům z jednoho týmu se body zároveň budou sčítat do týmového rankingu a čtyři nejlepší celky pak postoupí do finálového kola týmů, kam už každý klub nominuje jen dva své střelce. Až do uvolnění restrikcí budou hráči ke střelbě nastupovat v rouškách.

Zajímavý je dobročinný rozměr soutěže, kdy před každým kolem si jednotliví zúčastnění hráči tipnou svůj bodový výsledek, a kdo bude nejblíž, získá pro svůj klub od České basketbalové federace 10.000 korun v základních kolech a dokonce 20.000 v kolech finálových. Tuto částku pak klub může použít ve svém okolí na jakýkoli charitativní projekt bojující s epidemií koronaviru.

Třetí kolo se uskuteční ve středu 22. dubna od 17.30 hodin.

Pořadí 2. kola

1. Luděk Jurečka (BK Opava): bilance z čáry trestného hodu 18/17 (17 bodů), z trojek 28/19 (57 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 79 bodů

2. Martin Nábělek (NH Ostrava): bilance z čáry trestného hodu 18/12 (12 bodů), z trojek 29/18 (54 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 71 bodů

3. Michal Šotnar (SLUNETA Ústí): bilance z čáry trestného hodu 17/9 (9 bodů), z trojek 25/15 (45 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 59 bodů

4. Adam Číž (BC GEOSAN Kolín): bilance z čáry trestného hodu 17/12 (12 bodů), z trojek 28/13 (39 bodů), z půlky 5/0 (bez bodu) – celkem 51 bodů

5. Šimon Ježek (BK ARMEX Děčín): bilance z čáry trestného hodu 17/11 (11 bodů), z trojek 25/11 (33 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 49 bodů

6. Ondřej Sehnal (USK Praha): bilance z čáry trestného hodu 15/9 (9 bodů), z trojek 27/13 (39 bodů), z půlky 5/0 (bez bodu) – celkem 48 bodů

7. Ondřej Peterka (Kingspan Hradec Králové): bilance z čáry trestného hodu 16/10 (10 bodů), z trojek 25/11 (33 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 48 bodů

8. Kamil Švrdlík (BK JIP Pardubice): bilance z čáry trestného hodu 16/10 (16 bodů), z trojek 26/11 (33 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 48 bodů (o pořadí na 6.-8. místě rozhodla pomocná kritéria)