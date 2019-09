Mistrovství, jehož se zúčastnilo 727 závodníků ze 127 českých, moravských a slezských klubů, bylo slavnostně zahájeno za účasti členů vedení města Kolín, představitelů Českého atletického svazu, zástupců Středočeského kraje, České obce sokolské a sponzorů závodu v pátečním odpoledni, provázelo po všechny tři dny krásné podzimní počasí, které bylo odměnou desítkám kolínských organizátorů a pořadatelů za stovky hodin strávených přípravou i realizací této v historii kolínské atletiky největší akce.

Na organizaci závodu a jeho zázemí se podílel více než stočlenný štáb pořadatelů, rozhodčích a pomocníků pod taktovkou ředitele závodu Antonína Morávka, který nemusel po celý průběh řešit ani jeden závažný problém.

K vidění byly urputné boje nejen o medaile, ale také o nominaci na mezistátní utkání žactva, které proběhne 28. září ve Slovinsku. Diváci, kteří vytvořili na stadiónu skvělou atletickou kulisu, byli svědky překonání čtyř rekordů mistrovství a v tyčkařských soutěží i pokusů o překonání rekordů národních.

Domácí kolínskou atletiku reprezentovalo 28 žákyň a žáků, z nichž si nejlépe vedla oštěpařka Anna Radikovská, která vybojovala i přes zdravotní problémy bronzovou medaili v hodu oštěpem.

Těsně pod stupni vítězů se umístil ve skoku o tyči Antonín Tvrzník a obě štafety chlapců, krátká ve složení Štěpán Konvalina, Jiří Synek, Šimon Kratochvíl a Vít Vinduška a dlouhé v sestavě Michal Boháč, Tomáš Kalaš, Jiří Synek a Šimon Kratochvíl.

Šestou příčku si vyházel kladivář Vlastimil Trnka a finálovou osmičku uzavřeli Šimon Kratochvíl v běhu na 300 metrů, Mojmír Pavlík v běhu na 3000 metrů a Barbora Štěrbová v běhu na 100 metrů překážek.

Do nejlepší české desítky se vešli také devátí výškaři Jakub Douděra a Anna Pátková, kladivářka Sára Šlégrová a oštěpařka Vendula Hroudová.

Štafeta žáků těsně čtvrtá v prvním dnu šampionátu

Na atletickém stadiónu Mirka Tučka v Borkách zahájilo v pátek 20. září třídenní Mistrovství České republiky žáků a žákyň, na kterém startovalo přes 700 nejlepších mladých atletů z Čech, Moravy a Slezska. Do pátečních bojů zasáhlo 23 kolínských závodníků a největšího úspěchu dosáhla štafeta starších žáků na 4x60 metrů, které chyběly pouhé dvě setiny sekundy k zisku bronzových medailí.

V pátečním programu byla zařazena celá řada kvalifikací a jen několik finálových disciplín. Jednou z nich byly štafeta na 4x60 metrů, kde měla kolínská atletika medailové želízko v podobě štafety starších žáků. Sestava A ve složení Konvalina, Synek, Kratochvíl a Vinduška byla nasazena do prvního nejsilnějšího běhu, v němž po nevyvedené poslední předávce sice doběhla v čase 27,81 s třetí, ale byla následně diskvalifikována. Po protestu se ale ukázalo, že kolínská štafeta pravidla neporušila, byla vrácena do výsledků, nicméně plzeňští vítězové druhého běhu se před Kolíňáky dostali o pouhé 2 setiny, a odsunuli je tak na konečnou čtvrtou pozici, což bylo nejlepší páteční kolínské umístění. Druhá kolínská štafeta ve složení Svoboda, Douděra, Boháč, Pernica skončila v čase 28,80 s na 10. příčce. Dívčí štafeta v sestavě Cardová, Vlková, Kopelentová, Pesslová skončila na 18. místě za 31,34 s a kvarteto Novotná, Hroudová, Marvánková, Vitoušová svůj běh nedokončilo.

Jen v jediné páteční finálové individuální disciplíně měla kolínská atletika zastoupení. V hodu kladivem žákyň si odbyla svou mistrovskou premiéru Sára Šlégrová. Té se vstup do závodu úplně nevydařil, když prvé dva pokusy poslala mimo výseč a k záchraně v soutěži jí zbývala poslední možnost. V té poslala své tříkilogramové náčiní do vzdálenosti 38,55 m, což ji v celkovém pořadí zařadilo na 9. místo pouhých 16 cm od finálové osmičky.

V kvalifikačních bojích si nejlépe vedly oštěpařky. Vendula Hroudová v novém osobním rekordu 38,54 m a Anna Radikovská po hodu dlouhém 37,82 m postoupily bez problémů ze 3. a 4. pozice do sobotního boje o medaile. Do finálové dvanáctky proklouzl i výškař Jakub Douděra, který v kvalifikaci zdolal 174 cm, zatímco Matyáš Čudlý po výkonu 169 cm už zůstal mimo finále na 14. příčce. Velkou smůlu měli v rozbězích na 300 metrů Šimon Kratochvíl, kterému po osobním rekordu 37,65 s uteklo finále A o pouhé 2 setiny, i Andrea Vlková, které na 13. příčce uniklo finále B po výkonu 43,12 s, jen o tisíciny sekundy.

Do semifinále nejkratšího sprintu na 60 metrů se podařilo z poslední 16. pozice proniknout Jiřímu Synkovi v čase 7,58, zatímco Michal Boháč po výkonu 7,60 s zůstal na 18. místě dvě příčky od postupu. Do semifinálových bojů na 100 metrů překážek se 10. nejlepším časem 15,18 s probojovala také Barbora Štěrbová, zatímco Matyáš Čudlý byl ve stejně disciplíně diskvalifikován pro přetah nohy mimo překážku. V kvalifikaci diskařek se představila Alžběta Černá, která vylepšila svůj osobní rekord na 28,90 m, ale tento výkon těsně nestačil na postup do finále a kolínská diskařka obsadila 15. místo. Poslední kolínský páteční zástupce Vlastimil Trnka obsadil ve vrhu koulí výkonem 11,15 m 24. pozici, ale jeho hlavní disciplínou byl sobotní hod kladivem.

Anna Radikovská vybojovala na domácím šampionátu bronz

Druhý den Mistrovství České republiky žáků a žákyň z kolínského pohledu vyšperkovala svěřenkyně Martina Radikovského a Jiřího Tučka Anna Radikovská bronzovou medailí z hodu oštěpem. Finálová umístění vybojovali také Vlastimil Trnka, Mojmír Pavlík a Barbora Štěrbová.

Hod oštěpem žákyň byl v sobotním programu Mistrovství ČR nejsledovanější disciplínou příznivců kolínské atletiky. Z páteční kvalifikace se do finálového závodu probojovaly Anna Radikovská a Vendula Hroudová. Sobotní finále ale pro obě kolínské reprezentantky nezačalo šťastně. Vendula Hroudová poslala svůj oštěp mimo výseč a Anna Radikovská, která posledních pět týdnů laborovala s bolavými zády, hodila pouhých 29,09 m. Napodruhé se Vendula Hroudová posunula mezi finálovou osmičku hodem dlouhým 35,57 m, ale Anna Radikovská po hodu 31,30 m zůstávala daleko za postupem. Ve třetí sérii se Vendula Hroudová nezlepšila a zůstávala na osmé postupové pozici. Anna Radikovská ale v pokusu poslední záchrany obrovsky zabojovala, poslala oštěp do vzdálenosti 40,45 m, posunula se na stříbrnou pozici, ale bohužel poslala svou kamarádku mimo finálovou osmičku na celkové 9. místo. V dalším průběhu finále sice Anna Radikovská o druhou příčku přišla, ale udržela bronzovou pozici, a tak ona i celá kolínská atletika mohly slavit první medaili z domácího šampionátu!

Medailové ambice měl i kladivář Vlastimil Trnka, svěřenec Kláry a Jiřího Tučkových, který se ale v kruhu pral při své premiéře na tak velkém závodě především s vlastní nervozitou. Po dvou úvodních nevydařených pokusech poslal své 4 kg těžké kladivo do vzdálenosti 49,35 m, což mu vyneslo postup do užšího finále. V následných pokusech se ale už zlepšit nedokázal a obsadil celkové šesté místo. Umístění v nejlepší české osmičce vybojovali i další kolínští reprezentanti. Běh na 3000 metrů začal Mojmír Pavlík, svěřenec Jany Šedinové, opatrněji než většina soupeřů, a to se mu v závěru vyplatilo.

Postupně dokázal předstihnou řadu svých soupeřů a ve výrazném osobním rekordu 10:02,05 min. obsadil v závěrečném finiši 8. příčku. Velmi úspěšná byla i svěřenkyně Ondřeje Dudáše Barbora Štěrbová. Ta si v semifinálovém závodě na 100 metrů překážek dokázala vylepšil osobní maximum na 15,07 s a dokázala o jedinou setinku proniknout do finálové sestavy. Ve finále pak obsadila 8. místo v čase 15,29 s. Osmou příčku ve finále B na 300 metrů vybojoval rovněž Šimon Kratochvíl, která dosáhl času 37,66 s, jen o setinku za svým pátečním osobním rekordem.

Z dalších kolínských závodníků se v sobotu dařilo v kvalifikaci výškařek Anně Pátkové. Ta si se všemi výškami až do 158 cm poradila na první pokus, a hladce tak postoupila mezi finálovou dvanáctku. Jakub Douděra si ve výškařském finále vybojoval dělené 9. místo, když zdolal 168 cm, hůře se mu vedlo v kvalifikaci dálkařů, kde po skoku dlouhém 565 cm obsadil nepostupové 17. místo. Jiří Synek v semifinále běhu na 60 metrů zaběhl čas 7,75 s, což stačilo 16. místo. Z rozběhů na 150 metrů nepostoupili ani Šimon Kratochvíl, který časem 17,93 s obsadil nepopulární první nepostupové, tedy 13. místo, ani Jiří Synek, který časem 18,32 s skončil devatenáctý. Posledním sobotním kolínským zástupcem byl oštěpař Martin Vítek, který v kvalifikaci obsadil hodem dlouhým 37,60 m 24. pozici.

V poslední den šampionátu Antonín Tvrzník a štafeta žáků těsně pod stupni vítězů

Za ideálního atletického počasí byl v neděli posledním dnem zakončen premiérový třídenní šampionát České republiky žáků a žákyň. Z kolínského pohledu se o největší překvapení postaral tyčkař Antonín Tvrzník a jen o dvě desetiny sekundy unikla medaile kvartetu žáků na 4x300 metrů.

Svěřenec Ondřeje Dudáše Antonín Tvrzník si v tyčkařském sektoru počínal výborně. Na první pokus překonával výšky od 290 do 350 cm, výšku svého nového osobního rekordu 365 cm pak zdolal napodruhé. Na 380 cm sice už neuspěl, ale pro kolínského tyčkaře tento výkon znamenal nečekané vynikající 4. místo mezi českou elitou. Ještě blíže k medaili mělo kvarteto žáků ve složení Michal Boháč, Tomáš Kalaš, Jiří Synek a Šimon Kratochvíl, které zaběhlo štafetu na 4x300 metrů v čase 2:33,77 min., jen těsně za kolínským historickým rekordem. Po předposledním běhu štafet figurovali Kolíňáci na bronzové příčce, ze které je ale v posledním závodu celého mistrovství odsunuli chlapci z Kladna.

Jen těsně za nejlepší českou osmičkou skončila ve skoku vysokém Anna Pátková. Té se sice nedařilo tak bezproblémově jako v sobotní kvalifikaci, kde neměla ani jeden nezdařený pokus, ale nakonec dokázala napotřetí překonat 159 cm a vybojovala devátou příčku.

V rozbězích na 200 metrů překážek se předvedli kolínští reprezentanti Tomáš Kalaš a Jakub Svoboda. Tomáš proťal cíl v čase 28,09 s, jen dvě setiny za osobním rekordem, a to mu vyneslo celkovou 13. příčku jen 3 setiny od postupu do finále B. Jakub proběhl cílem za 29,21 s a obsadil 22. příčku. Dívčí štafeta na 4x300 metrů dokázala v sestavě Aneta Novotná, Barbora Štěrbová, Anna Vlachovská a Andrea Vlková překonat časem 2:54,71 min. kolínský historický rekord, ale ani to jim nestačilo v konkurenci 35 (!) štafet na lepší než 13. místo.