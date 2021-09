V závodě suverénně triumfoval necelých 24 hodin po zisku bronzové medaile na mistrovství ČR mužů do 22 let v běhu na 5000 metrů současný nejlepší kolínský vytrvalec Roman Pazdera.

Svěřenec trenérky Jany Šedinové absolvoval desetikilometrovou trať za 32:47 min. a zvítězil před mnohonásobným vítězem téměř všech tradičních kolínských běžeckých závodů a kolínským odchovancem Jiřím Milerem (33:21), který zároveň vyhrál kategorii nad 40 let. Třetí pak skončil vlašimský Matyáš Pokorný (35:17). Kategorii mužů nad 50 let opanoval čáslavský Ladislav Semrád (37:27), mezi šedesátníky byl nejrychlejší Vladimír Vacarda z Liberce (40:46) a mezi sedmdesátníky Miroslav Říha ze Sadské (50:51).

Nejrychlejší ženou na trati byla Petra Kotlíková z Banesu Pacov, která v čase 37:04 min. vyhrála i kategorii nad 35 let a v absolutním pořadí doběhla pátá! Druhou ženou v cíli byla Petra Dvořáková z AC Čáslav (41:07) a třetí doběhla další čáslavská běžkyně Adélka Semrádová (42:46). Ženskou kategorii nad 45 let ovládla Martina Hampejsová (44:11), ale ještě rychlejší byla v kategorii nad 55 let bývalá vynikající lyžařka Blanka Paulů (44:04).