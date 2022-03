Hrálo se na domácí palubovce Sokola Žižkov a po počátečním nesmělém oťukávání skončila první čtvrtina o bod ve prospěch Žižkova (25:24).

Proto se do toho hráči kolínské rezervy vzápětí pořádně obuli. Nejprve zabrali v útoku a po druhé čtvrtině šli do výrazného vedení (42:58).

Machač premiérově u kadetek. Ženy padly. Muži jdou v play off dál

Do druhého poločasu přidali i výbornou obranu a v útoku dál svého soupeře doslova devastovali. Výsledek byl nečekaný, překvapivý, ale zasloužený (61:105). Vlastně tím celou dvou zápasovou sérii rozhodli.

Sestava a body: Merta 29, Novák 25, Kocourek 17, Fišera 13, Němeček 11, Somberg 5, Prušinovský 3, Koláčný 2, Aufrecht.

Domácí zápas hraný v GEOSAN aréně byl pod vlivem obřího náskoku pouhou formalitou. A hráči Kolínsko-kutnohorského BK k tomu podle toho přistoupili. Jen si pohlídali, aby se soupeř náhodou nějakým zázrakem psychicky i herně nezvedl, a jinak si přišli zahrát.

V útočné přestřelce, kdy domácí hráči obranné činnosti nevěnovali téměř žádnou pozornost, prohráli o bod (92:93).

„Na našem postupu to samozřejmě nic nezměnilo, ale doma by se jen tak pro nic za nic prohrávat nemělo. Na to by si kluci neměli zvykat. Určitě přijdou zápasy, kdy by se jim to mohlo nevyplatit,“ konstatoval trenér Petr Kratochvíl.

Sestava a body: Novák 21, Somberg 21, Merta 16, Němeček 12, Koláčný 10, Kocourek 8, Prušinovský 4, Aufrecht.

Ve druhém kole play-off 2. ligy už na ně čeká soupeř mnohem těžšího kalibru, suverénní vítěz základní části, BA LYNX Liberec. Tento tým ve dvaadvaceti zápasech prohrál jen jednou a v 1. kole play-off dvakrát zametl s Brandýsem nad Labem.

Mužstvo z pod Ještědu je v sérii hrané opět na dva zápasy vysokým favoritem a cokoliv jiného než jejich postup by bylo velkým překvapením. Začínat se bude tentokrát v Kolíně a odveta se hraje na palubovce lépe postaveného týmu po základní části, tedy v Liberci.

OKRES, FOTO: Plaňany jsou po dvou dohrávkách novým lídrem soutěže