A protože do uzávěrky přihlášek zbývá posledních 13 dnů, je možné se podívat na šance kolínských atletů jak na účast na šampionátu, tak na případné finálové či medailové vyhlídky.

Ty nejlépe odrážejí aktuální průběžné české tabulky v jednotlivých disciplínách. Z přihlášek, které budou uzavřeny 9. června, vyberou techničtí delegáti v běžeckých disciplínách do 800 metrů nejlepší čtyřiadvacítku, v ostatních disciplínách pak šestnáctku. Samozřejmě aktuální postavení ještě nemusí mnoho znamenat. Všichni atleti mají před sebou ještě dva závodní víkendy i řadu mítinků ve všedních dnech, navíc výkony pro účast je možné dosahovat už od 1. ledna, takže do pořadí patří i výkony z halové sezóny, které v průběžných dráhových tabulkách nejsou vidět a nominaci v některých disciplínách výrazně ovlivní. Dá se tak očekávat, že ve sprintech by nominaci na mistrovství mohlo zaručovat aktuální umístění zhruba do 16. místa, v ostatních disciplínách do desítky.

Z kolínských závodníků tak má v podstatě účast jistou třináctka závodníků a závodnic. Junior Jiří Synek vede tabulky na 100 m (10,60) a je sedmý na dvoustovce (21,93), dorostenec Antonín Adam je rovněž nejlepším Čechem v hodu kladivem (69,19) a o nominaci bojuje také v hodu diskem, kde je šestnáctý (39,57). Druhé místo zaujímá ve skoku vysokém junior Matyáš Čudlý (205), je ale otázkou, zda se mu podaří doléčit zranění, které se mu opět ozvalo. Rovněž druhý je aktuálně po obrovském výkonnostním skoku v běhu na 300 m překážek (38,09) dorostenec Jaroslav Hnida, který je navíc ještě pátý na 110 metrů překážek (14,17) a šestnáctý na 100 metrů (11,22). Třetí příčku v tabulkách zaujímá juniorská sprinterka Justina Špringrová na 100 metrů (11,94) a šestá je na dvojnásobné trati (24,84). Rovněž třetí místo drží v běhu na 1500 metrů dorostenka Alice Kredell (4:43,26), ale právě na této trati i na 3000 metrů, kde je čtvrtá (10:34,63), platí, že v halové sezóně několik závodnic běželo rychleji. Čtvrté místo patří také dorostenecké sprinterce Anetě Bedrnové na 100 metrů (12,19) a mezi potencionálními účastnicemi je také na dvoustovce, kde jí patří 22. příčka (25,85). Pátým nejlepším trojskokanem je aktuálně junior Vojtěch Slavík (13,57), který o účast usiluje také na 110 metrů překážek, kde mu patří 15. příčka (15,17) stejně jako ve skoku o tyči (413). Pátá je rovněž po letošním velkém zlepšení v běhu na 400 metrů juniorka Adéla Sahulková (56,17), která figuruje také na 15. místě na 200 metrů (25,34) a 18. místě na 100 metrů (12,45). Sedmá příčka v českých tabulkách patří juniorskému koulaři Vojtěchu Ottovi (15,66), který je jen o pozici níže v disku (48,73) a desáté místo zaujímá v hodu kladivem (46,39). Jistotu účasti by měli mít také osmá dorostenka na 300 metrů překážek Amálie Schederová (45,59), která je také šestnáctá na 100 metrů překážek (14,85), a devátý juniorský kladivář Ondřej Veselý (48,21). Dorostenec Lukáš Erban je mezi dorosteneckými sprintery na 400 metrů třináctý (50,76). Jisté místo na šampionátu má z halové sezóny vyskákané také dorostenecká trojskokanka Sofie Bébrová, která dokonce má nejlepší výkon, ale bohužel se potýká s dlouhodobým zraněním.

Další Kolíňáci ještě budou muset o nominaci zabojovat. Jedenácté místo aktuálně drží dorostenecký trojskokan Vojtěch Kofroň (12,61). Dvanáctá je na 1500 metrů i 3000 metrů dorostenka Veronika Beránková, ale v součtu s halovými časy už ani na jedné trati mezi 16 nejlepších nepatří. U dorostenek ale bude hrát roli i to, že si děvčata pro šampionát musí vybrat jednu trať z výběru 800 metrů, 1500 metrů a 2000 metrů překážek, přičemž řada z nich je v tabulkách na dvou i třech těchto tratích. Patnáctou příčku drží dorostenecká výškařka Tereza Tomaňová (165). Na šestnácté pozici se nacházejí dorostenky Martina Ježková v trojskoku (10,93) a Ema Hrabáková v disku (33,15). Martina Ježková může živit naději i na start na 100 metrů překážek, kde je na 23. pozici (15,19). Osmnáctý je v tabulkách běhu na 800 metrů Marek Nedvěd (1:57,69), celkově 21. příčka patří na 200 metrů dalšímu juniorovi Františku Hančovi (22,45), který je jedno místo za nejrychlejší čtyřiadvacítkou i na 100 metrů (11,13), a také dorostenci Marku Převrátilovi na 300 metrů překážek (41,88). Čtyřiadvacátou pozici zaujímá v běhu na 110 metrů překážek dorostenec Kryštof Šantrůček (15,45).

Pokud chtějí na šampionátu startovat i další závodníci, musí svůj výkon ještě vylepšit. Platí to o junioru Tomáši Novákovi na 400 metrů (51,29), který by potřeboval ubrat tři čtvrtě sekundy, dorosteneckém sprinteru Šimonu Novákovi, který by na 100 metrů (11,37) potřeboval ubrat pár setinek, či dorosteneckém oštěpaři Josefu Vonšovském, který by potřeboval poslat oštěp o tři metry dál.