Do posledního startu nebylo rozhodnuto, zda udrží třetí příčku. Ovšem v posledních dvou disciplínách si zkušeně kolínská děvčata pohlídala plavkyně Prostějova a Nového Jičína a po fantastickém závěru ve štafetě dohmátla na čtvrté pozici, která znamenala rozhodující body pro kolínský tým. Radost z oznámení konečných výsledku a zisku bronzové medaile byla obrovská.

Protože první půlrok roku 2021 plavci nemohli trénovat ani závodit, bylo první (krajské) kolo MČR družstev zrušeno. Následně bylo zrušeno i plánované semifinále a do podzimního finále postupovaly týmy, které plavaly finále v roce 2020. Finále se plavalo na dvě skupiny – prvních osm týmů plavalo finále 1. ligy a druhých osm týmů plavalo finále 2. ligy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.