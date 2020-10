Kolínské družstvo děvčat ve složení Kateřina Bendová, Viktorie Hoření, Anna Pátková, Viktorie Olivová, Johanna Peková, Klára Reslová, Andrea Rauchová, Gabriela Vránová a Eliška Zelená se do Pardubic probojovalo ze semifinále ze šestnáctého místa a plavalo tak ve finále B. Děvčata předváděla výkony na hranici osobních maxim, což bylo na začátku zimní sezony obdivuhodné a každým lepším místem přinášela další body pro svůj tým. Po prvním části závodů se kolínské družstvo usadilo na třetí příčce. Na 3. – 6. místě však byla velká tlačenice, neboť bodové rozdíly mezi týmy na těchto pozicích byly minimální a s každou disciplínou se pořadí mohlo změnit.

Do druhé části vstoupil tým s odhodláním co nejdéle se na třetí příčce udržet. Od prvních startů bylo jasné, že to bude boj velmi tuhý. Během prvních dvou disciplín se před kolínská děvčata dostal tým Litoměřic, ale hned vzápětí se holky z Kolína posunuly zpět a dál už to byl boj o třetí místo mezi plavkyněmi Kolína a Litoměřic. Další dva týmy, které byly po prvním půldni v závěsu (Olymp Praha a Ústí nad Labem), sváděly už jen souboj o pátou příčku. Do posledního startu nebylo rozhodnuto. Kolínská děvčata měla stále jen malý náskok a jediné zaváhání by je mohlo o všechno připravit. Před poslední disciplínou bylo jasné, že to bude boj do posledního dechu. A to doslova. V závěrečné štafetě doplavaly závodnice Litoměřic na třetím místě, ale kolínská děvčata po fantastickém závěru dohmátla hned za nimi na čtvrté pozici. Bodová ztráta tak nebyla velká a tým kolínských závodnic získal bronzové medaile!

„Je to fantastický úspěch! Poprvé ve finále a s bronzem, fantazie.“ rozplýval se nadšením vedoucí trenér Sportovního oddílu plavání Kolín Miloslav Lhotka. „Poskládat družstvo nebylo vůbec jednoduché. Ostatní týmy mají k dispozici mnohem více děvčat, i starších. My jsme stavěli družstvo z holek od dvanácti let, takže vyhlídky jsme neměli nijak oslnivé. O to více musím všechna děvčata pochválit za jejich nasazení a bojovnost.“ dodal Lhotka.

Petr Černý