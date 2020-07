Jako první zaklekla do bloků úvodní disciplíny sedmiboje, běhu na 100 metrů překážek, dorostenka Natálie Olivová. V páté dráze si vedla výborné a cílem proběhla druhá ve skvělém osobním rekordu 14,16 s, čímž zároveň překonala v této disciplíně o 14 setin kolínský historický rekord Lenky Novotné!

Neméně výborně si poté vedla v první disciplíně pětiboje mladších žákyň Amálie Schederová. Ta vyhrála nejrychlejší běh, když časem 9,28 s vylepšila vlastní kolínský historický rekord téměř o půl vteřiny. Ještě větší osobní zlepšení předvedla ve druhém běhu Sofie Bébrová, která doběhla druhá za 9,60 s a zařadila se na celkové páté místo.

Skok vysoký je parádní disciplínou Natálie Olivové, vždyť je v něm letošní halovou mistryní. Soutěží procházela bez zaváhání až do 168 cm, které ale překonala na druhý pokus a v soutěži už zůstala sama. Následujících 171 cm dokázala překonat napotřetí a po překážkách i ve výšce nabrala plusové body na svůj nedávný osobní a kolínský sedmibojařský rekord.

V hodu kriketovým míčkem mladších žákyň se znovu blýskly obě svěřenkyně trenéra Jiřího Robovského, které si v závěrečné sérii výrazně vylepšily osobní maxima. Amálie Schederová hodila 44,35 m a Sofie Bébrová přesně o pět metrů méně. Po dvou disciplínách byla Amálie druhá o pouhých 6 bodů za vítězkou míčku Annou Kučeríkovou a o 12 bodů před třetí Klárou Vavřínovou, Sofie Bébrová držela 11. příčku.

Třetí disciplína sedmiboje Natálii Olivové tolik nevyšla. Nejdále poslala svou tříkilogramovou kouli ve druhé sérii na 12,74 m a skončila druhá. Vítězná Jessica Nechanická ale osobním rekordem 13,51 cm stáhla náskok kolínské sedmibojařky o 51 bodů a po třech disciplínách byla zpět o 60 bodů.

Kolínské mladší žákyně pokračovaly ve festivalu osobních rekordů i v běhu na 60 metrů, když Amálie Schederová v nejrychlejším běhu doběhla šestá za 8,23 s, čímž po 37 letech vylepšila o setinu kolínský rekord Ivety Táborské. Sofie Bébrová svůj druhý běh vyhrála za 8,35 s. Dvě disciplíny před koncem se Amálie vrátila s náskokem čtyř bodů do čela soutěže, Sofie se posunula na místo deváté.

V běhu na 200 metrů, vylepšila Natálie Olivová výrazně svůj v pořadí už druhý osobní rekord časem 26,36 s. Jessica Nechanická byla ale o 27 setin rychlejší, a tak svěřenkyně Martina Radikovského i přesto, že na vlastní letošní nejlepší český výkon měla po prvém dnu náskok 51 bodů, vedla před druhou Nechanickou jen o 37 a třetí Červenou o 81 bodů. O drama na bylo postaráno.

Obě mladší žákyně pokračovaly ve velkém stylu i ve skoku dalekém. Ten vyhrála ve výrazném osobním rekordu 509 cm Sofie Bébrová a Amálie Schederová rovněž v osobním maximu 490 cm skončila osmá. Před závěrečnou osmistovkou, která je ale silnou zbraní Amálie Schederové, ztrácela kolínská závodnice na stříbrné pozici 45 bodů na vedoucí plzeňskou Mertlovou. Sofie Bébrová poskočila už na nečekanou čtvrtou příčku se ztrátou 50 bodů na medaili.

V závěrečném běhu na 800 metrů nenechala svěřenkyně Jiřího Robovského nikoho na pochybách o tom, kdo je letos nejlepší českou vícebojařkou v kategorii mladších žákyň. Závod vyhrála v dalším osobním rekordu 2:27,75 min. a v novém kolínském historickém rekordu 3293 bodů se stala s náskokem 84 bodů mistryní České republiky! Sofie Bébrová po čase 2:48,19 min. vybojovala ziskem 2947 bodů výborné 7. místo.

Sobotní klání dorosteneckých sedmibojařek zahájila pátá disciplína – skok daleký. Hned v prvé sérii se svěřenkyně Martina Radikovského dostala do čela soutěže pokusem dlouhým 549 cm. Ve druhé sérii Natálie Olivová dlouhý pokus bohužel přešlápla a klesla na třetí pozici, ale žádná z největších soupeřek se před ni neposunula. Ve třetím pokusu dokázala kolínská vícebojařka přidat další osobní rekord 565 cm, soutěž vyhrála a výrazně navýšila náskok v čele sedmiboje na Elišku Červenou a Jessicu Nechanickou na 139 a 178 bodů.

I šestá disciplína sedmiboje vyšla Natálii Olivové skvěle. Založila hodem dlouhým 34,83 m, ale ve druhém pokusu poslala oštěp na vzdálenost 37,93 m, což znamenalo její čtvrtý osobní rekord v soutěži a čtvrté místo v této disciplíně. Před posledním dějstvím tak měla luxusní náskok 95 bodů.

Své vynikající dvoudenní představení pak zakončila Natálie skvělou osmistovkou. V dramatickém finiši tří závodnic proťala cílovou čáru v o šest sekund překonaném osobním maximu 2:20,64 min. jako druhá. Svůj letos již třetí titul mistryně České republiky získala v novém kolínském historickém rekordu světové kvality 5486 bodů před Jessicou Nechanickou a Eliškou Červenou. O tom, o jak vynikající výkon se jedná, svědčí to, že v loňských světových tabulkách (ty letošní vzhledem k pandemii nejsou dostatečně vypovídající) by se jednalo o šestý nejvyšší součet!

Mezitím se rozběhl také desetiboj mužů na startu s Pavlem Krejčou. Ten zaběhl v silném protivětru 100 metrů za 12,44 s a patřilo mu 13. místo. Ve druhé disciplíně desetiboje, skoku do dálky, doletěl Pavel Krejča do vzdálenosti 639 cm a posunul se na 12. místo. Následující vrh koulí je Pavlovou silnou disciplínou, což dokázal vítězným vrhem 14,68 m, který jej dostal po třech disciplínách do první desítky. Následně se Pavlovi vyvedl i skok do výšky, když překonal letošní maximum 192 cm, skončil druhý a po čtyřech disciplínách mu patřilo sedmé místo. Závěrečnou čtyřstovku pak absolvoval za 54,61 s a se ziskem 3360 bodů přenocoval na 8. příčce.

Naděje na dobrý výsledek ale vzala za své už v první nedělní disciplíně, když Pavel Krejča běh na 110 metrů překážek nedokončil. I přesto se rozhodl pokračovat a v následujícím hodu diskem dosáhl výkonu 37,60 m. Ve skoku o tyči překonal 350 cm a v hodu oštěpem poslal náčiní na výborných 62,60 m a tuto disciplínu vyhrál. V závěrečné patnáctistovce si Pavel dokonce vylepšil osobní rekord na 4:48,55 min. a doběhl druhý. Celkovým ziskem 5862 bodů obsadil 9. místo a velká škoda nezdaru na překážkách, který jej připravil nejen o 5. příčku, ale i o výrazný kolínský desetibojařský rekord.

Jiří Tuček