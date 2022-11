Medvědi poprvé narazili. Proti Komárnu dohrávali bez trenéra

Družstvo Slavie vedené ex-kolínským trenérem Pavlem Benešem zažívá velmi úspěšný vstup do sezony, když ze šesti zápasů vyhrálo hned tři a naposledy si na domácí palubovce vyšláplo na osmnáctinásobného mistra České nejvyšší basketbalové soutěže, Nymburk.

V týmu z Edenu je hned několik velmi zajímavých jmen, z českých hráčů dostává na hřišti nejvíce prostoru bratrské duo Pavel a Radek Pumprlovi, dále pod košem operující David Jelínek a vycházející hvězda českého basketbalu, Martin Kheil, který právě v minulém utkání sestřelil Nymburk 18 body! Ze zahraniční si trenér Beneš přivedl dvojici z USA Dworsky – Brunner a slovenské duo, ex-kolínského Roberta Rožánka a Juraje Páleníka, který přišel z Opavy.

„Slavia vstoupila do sezony nad očekávání dobře, 50% bilance po šesti kolech je jistě i nad jejich očekávání. My musíme domácí zápasy vyhrávat. Věřím, že potom, co Slavia porazila Nymburk, nepodcení naši hráči nic a předvedou koncentrovaný výkon po celých čtyřicet minut,“ uvedl asistent Filip Rytina.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

