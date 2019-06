Nejúspěšnějším ze sillácké výpravy byl junior Dominik Pospíšil, který zvítězil jak v disciplíně technických sestav červených pásků, tak i ve sportovním boji do 63 kg a vybojoval tak zcela zaslouženě pohár pro nejlepšího juniorského závodníka.

Velkého úspěchu dosáhl také tým žákyň ve složení Heydušková, Ševčíková, Vorlíčková, Kargerová a Hejduková, který ve veliké konkurenci vybojoval zlato. Další zlaté medaile přidali v technických sestavách mladších žáků Matyáš Stuchl a Lucie Heydušková za žluté pásky a Hieu Trung za zelené pásky. Senior Lukáš Andrle zvítězil nad trémou i svými soupeři v kategorii pásků modrých.

Ve starších žákyních Eliška Hejduková porazila ve finále svou oddílovou kamarádku Kristýnku Houskovou a také v několika dalších finálových zápasech spolu o zlato bojovali členové kolínského oddílu a v mladších žácích dokonce opanovali všechna tři místa naši nejmladší žáčci.

„Doufáme, že chuť do cvičení tyto děti neopustí ani ve vyšších kategoriích, neboť nyní se pilně připravujeme na zkoušky na vyšší pásky, které se uskuteční opět pod dohledem velmistra Hwang Ho Yonga, 9. dan a věříme, že také on bude s našimi výkony spokojen,“ uvedl Marcel Heydušek, asistent hlavního trenéra a člen rady kolínského oddílu.

„V létě proběhne tradiční letní soustředění v Rekreačním a sportovním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích a v září se budeme těšit na nováčky, kteří přijdou do náboru rozšířit naše řady. Doufáme, že to nebudou pouze prvňáčci, ale třeba i jejich rodiče nebo starší děti, které už nebaví pouze hrát na mobilech a sjíždět facebook , ale zláká je vyzkoušet si nějakou ´akci´ doopravdy,“ láká nové členy do klubu Marcel Heydušek.