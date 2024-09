„Pokud by se vám zdálo, že se budu hodně opakovat s prezentací výsledků našich střelců ve srovnání s minulým mistrovstvím, tak se vám to opravdu nezdá. A to se říká, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky – tedy téměř stejné řeky,“ uvedl Miloš Novotný z kolínského střeleckého oddílu.

Nejprve se představili junioři a muži v disciplíně libovolná malorážka 60 ran vleže. V juniorech se naposledy představil Lukáš Novotný, který se sice v individuálně neprosadil a zastřílel průměrný výsledek, ale v družstvu Středočeského svazu obsadil třetí místo. Příští rok už bude startovat mezi muži, kde letos klub reprezentoval pouze Václav Šmíd, který sice předvedl o něco lepší nástřel než Lukáš, ale na nejlepší to nestačilo.

Tak jako vloni zářili kolínští střelci v polohových disciplínách dorostenek a dorostenců. Přestože si Tereza Novotná v položce vstoje „bouchla“ šestku, podařil se jí obhájit titul mistryně ČR v polohovém závodu 3×20 ran ve sportovní malorážce s nástřelem 579 bodů.

Dobrý výkon podala i Aneta Hepalová, která nástřelem 563 body obsadila deváté místo. A když se k tomu přidal nástřel 557 bodů Elišky Svobodové, bylo z toho i první místo v družstvech. Děvčata zopakovala stejná umístění jako vloni.

I s ohledem na to, že pro Terezu a Anetu to bylo poslední představení v dorostu a příště už to bude mezi juniorkami, byl důležitý start a nástřely dalších dvou dorostenek. Tereza Hamouzová s nástřelem 540 bodů byla kousek od osobáku a Tereza Hofmanová s nástřelem 518 bodů zastřílela prozatím to, na co aktuálně má, i když asi čekala víc. Pro obě to byl první start na republice v polohové disciplíně a pokud se zlepší v příští sezoně (potenciál určitě je), mohou na příštím mistrovství překvapit a s Eliškou opět vytvořit silné klubové družstvo.

První mistrovství v polohové disciplíně si odbyl Michal Kuchyňa. Nepodařilo se mu ale navázat na předchozí výsledky v Českém poháru mládeže a jiných závodech, ale je příslibem do budoucna.

Pistolář Miloš Novotný se představil ve sportovní pistoli SP 30+30 ran. Podle jeho slov byl spokojen s mířenou, ale na figuře musí ještě hodně zapracovat.

V rámci dorostu stříleli disciplíny sportovní malorážky 60 ran vleže. „Sice to necinklo, ale byli jsme blízko v družstvech – čtvrté místo o bod za třetími,“ uvedl Novotný. Nejvíc to mrzelo Terku Novotnou, která si v první položce „hrábla“ do spouště, byla z toho nula a de facto po závodu, protože takováto ztráta se v této disciplíně nedá dohnat. „Chybu jí nelze vyčítat, protože se stala i zkušenějším. A jak velí sportovní duch, závod dostřílela. Soutěž dorostenek provázely vysoké nástřely a přestože se naše další holky snažily, na bednu nedosáhly. Ale i tak z toho byly výborné výkony našich střelkyň a ceněné umístění v první desítce,“ přidal oddílový funkcionář. Devátá Aneta Hepalová 589 bodů, Eliška Svobodová 587 bodů a super výsledek i osobák 585 bodů pro Terezu Hamouzovou. „Trochu víc jsme očekávali od Terky Hofmanové a Michala Kuchyni, kteří se před mistrovstvím prezentovali výbornými výkony a osobáky. Tak snad jim to vyjde příští rok. Matěj Pavel Malý opět nepřekročil svůj stín,“ řekl Novotný.

„Z pohledu klubu jsme končící malorážkovou sezonu zakončili výborně a se ctí. Příslibem jsou výkony ostatních dorostenců, protože dosavadní lídři budou přecházet do juniorských kategorií. Ještě jeden či dva závody a už budeme tréninkové úsilí pomalu zaměřovat na vzduchovkou sezonu. Ta už klepe na dveře,“ dodal Miloš Novotný.